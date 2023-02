Governo Federal libera verba e autoriza a primeira fase das obras do Aeroporto de Guarujá, SP

Autorização foi liberada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). Segundo a prefeitura, o município vai preparar a documentação e fará o lançamento até o final do mês de fevereiro. Governo Federal autoriza primeira fase das obras do Aeroporto de Guarujá

Três editais serão lançados para dar início a primeira fase das obras do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá, no litoral de São Paulo. A prefeitura recebeu autorização da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e deve lançar os editais até o final de fevereiro. Além disso ,ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou liberação de R$ 10 milhões para as obras.

A notícia chegou por meio de Márcio França, que fez uma ligação para o prefeito da Guarujá, Válter Suman. Nesta quarta-feira (8), o anúncio foi formalizado ao chefe do Executivo, por meio de um ofício.

O valor total orçado atualizado para as obras é de R$ 26,9 milhões. Desse total, R$ 10 milhões foram garantidos pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Outros R$ 10 milhões virão de emenda da Bancada Paulista na Câmara Federal.

Já a prefeitura caberá uma contrapartida de R$ 1,7 milhão, de recursos próprios. Os R$ 5,2 milhões restantes virão do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC).

Segundo a Prefeitura de Guarujá, nessa primeira fase da obra haverá a adequação da pista, drenagem e área de taxiamento, implantação de cercamento e sinalização e a construção de um terminal de passageiros provisório. As ações viabilizarão o início dos voos no segundo semestre de 2023 para aeronaves de até 90 passageiros (jatinhos e turboélices).

Projeto

O projeto global do aeroporto contempla quatro fases para sua implantação. De acordo com a administração municipal, o apoio do ministro confirma o reconhecimento do governo federal na importância estratégica do Aeroporto e abre espaço para continuidade das demais fases previstas.

Obras nos acessos

Em paralelo, a prefeitura assinou convênio de R$ 20,4 milhões para obras nos acessos ao aeroporto, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur). Desse valor, R$ 20,1 milhões foram garantidos, com contrapartida municipal de R$ 356,5 mil.

As seguintes obras serão executadas: a revitalização completa com execução de drenagem de vias municipais, novo pavimento asfáltico, troca de guias e sarjetas, remodelação da ciclovia e canteiros, execução de calçadas, paisagismo, acessibilidade e sinalização na Avenida Presidente Vargas e Rua São Paulo.

