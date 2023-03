governo-federal-nomeia-novo-superintendente-regional-da-prf-no-tocantins

Instituição agora terá como chefe local o policial rodoviário federal Alonso Mata Trindade, de 51 anos. Novo chefe da Polícia Rodoviária Federal no Tocantins

PRF/Instagram/Divulgação

O novo superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve o nome publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13). A instituição agora terá como chefe local o policial rodoviário federal Alonso Mata Trindade, de 51 anos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Além de Trindade, o governo federal também publicou o nome dos superintendentes dos outros 26 estados e do Distrito Federal. Os ocupantes anteriores dos cargos tinham sido exonerados em 19 de janeiro, e parte dos novos diretores vinha atuando de forma interina.

No Tocantins, o superintendente anterior da PRF era o policial Almir Eustáquio da Silva. Foi ele quem lidou com a crise local após um homem negro ser violentamente agredido por policiais rodoviários no início de janeiro deste ano. Na época, os envolvidos foram afastados.

LEIA TAMBÉM

PRF afasta policiais flagrados agredindo homem negro em posto de gasolina da capital

Governo nomeia novos chefes da Polícia Rodoviária Federal nos 26 estados e no DF; veja lista

Perfil

Alonso Mata Trindade tem 51 anos e é natural de Campos/RJ. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, pós-graduado em Estado de Direito e Combate à Corrupção e especializado em Direito Público.

Trindade serviu a Polícia Militar do Rio de Janeiro entre os anos de 2002 a 2005, como Aspirante a Oficial. Durante este período, formou-se bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar D. João VI – PMERJ. O novo superintendente também teve passagens profissionais como fuzileiro naval e bombeiro militar.

Alonso Trindade ingressou na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2005 como Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização do Tocantins. Também exerceu a função de Corregedor Regional Substituto de 2015 a 2019.

Ele teve passagem pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná, durante os anos de 2020 a 2022, e atualmente está lotado na superintendência do Tocantins, atuando como Corregedor Regional desde setembro de 2022.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano