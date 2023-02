Governo Federal reconhece situação de emergência em mais sete cidades do RS afetadas pela estiagem

Reconhecimento significa que Derrubadas, Eugênio de Castro, Garruchos, Gramado Xavier, Rio Grande, Santo Ângelo, Tunas estão aptas para receber recursos da União. Já são 191 cidades gaúchas com emergência reconhecida. Estiagem deixa centenas de municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência

Mais sete cidades do RS afetadas pela estiagem tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal nesta quarta-feira (22). Com isso, elas estão aptas a receber recursos da União.

Conforme atualização mais recente da Defesa Civil, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União.

Cidades em situação de emergência reconhecida pela União nesta quarta:

Derrubadas

Eugênio de Castro

Garruchos

Gramado Xavier

Rio Grande

Santo Ângelo

Tunas

Na última sexta-feira (17), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou o repasse de mais de R$ 3,8 milhões a 15 cidades do Rio Grande do Sul atingidas pela estiagem. Segundo o Governo Federal, o dinheiro deve ser usado para a compra de cestas básicas, combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água.

Visita de ministros

Uma comitiva de ministros vai estar em Hulha Negra, no Sul do estado, nesta quinta-feira (23), para anunciar medidas do Governo Federal para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul. A região é uma das mais castigadas pela falta de chuvas, que afeta o estado pela terceira safra consecutiva.

De acordo com a assessoria de comunicação do governo, a comitiva será composta por:

Paulo Teixeira – Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Carlos Fávar – Agricultura e Pecuária

Wellington Dias – Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Waldez Góes – Integração e do Desenvolvimento Regional

Paulo Pimenta – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Edegar Pretto – futuro presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

