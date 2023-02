Governo federal repassa R$ 898,8 mil para ações de defesa civil em Bertioga, SP

Recursos serão usados na compra de cesta básica, kits de limpeza, de higiene pessoal e dormitório, colchão e a locação de quatro veículos. Imóveis alagados pelo temporal no fim de semana de carnaval em Bertioga, SP

O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), autorizou o repasse de R$ 898,8 mil para ações de defesa civil em Bertioga, no litoral de São Paulo, que foi atingida por chuvas intensas. A portaria com a liberação do recurso foi publicada nesta sexta-feira (24) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Na segunda-feira (20), a Defesa Civil Nacional reconheceu, de forma sumária, o estado de calamidade pública em São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

Bertioga registrou um volume de chuva de 683 mm durante o temporal que castigou as cidades da Baixada Santista e Litoral Norte no último final de semana, considerado o maior da história no país. Em Guarujá, o volume de chuva ultrapassou os 400 mm.

Entre os problemas registrados estão ruas alagadas, quedas de barreiras e de árvores, falta de energia, interrupção da travessia de barcas e balsas. Casas ficaram inundadas, carros submersos e diversos bens foram danificados pela água (veja o vídeo abaixo). Pessoas desalojadas foram abrigadas na Escola José de Oliveira, no Rio da Praia. A Aldeia Rio Silveira também foi impactada pelas chuvas.

De acordo com o governo federal, o montante de R$ 898,8 mil repassado será utilizado para compra de cesta básica, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, colchão e a locação de quatro veículos do tipo pick-up, beneficiando cerca de 85 mil pessoas.

O objetivo foi agilizar as medidas de assistência à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada. As cidades de São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba também receberam repasses do Governo Federal.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional, como as do litoral de São Paulo, estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

Em Bertioga, alagamento causado por temporal atingiu ruas, calçadas e residências

