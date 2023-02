Governo inclui Festa do Cupuaçu, Feira Literária, rodeio e outros eventos no calendário cultural do Tocantins

Ao todo, 19 eventos tradicionais realizados no Tocantins foram incluídos no calendário, segundo portaria divulgada pela Secretaria da Cultura e Turismo. Rodeio Show, em Miranorte, foi incluído no Calendário Cultural do Tocantins

Júlio César Costa

Festa do Cupuaçu, Feira Literária, Rodeio Show, Folia de Reis, Dia do Evangélico e outros eventos tradicionais foram incluídos no calendário cultural do Tocantins. A lista foi divulgada por meio de uma portaria da Secretaria Estadual da Cultural.

O objetivo, segundo a secretaria, é valorizar as diversas manifestações culturais dos municípios tocantinenses, considerando o papel significativo na economia das cidades, a relevância para a geração de renda, bem como, o reconhecimento da cultura popular.

Além disso, a portaria leva em consideração o valor histórico, social, cultural, econômico e religioso das festas e eventos culturais analisados e aprovados em 2022.

Veja quais eventos foram incluídos em 2023:

Eventos incluídos no Calendário Cultura do TO

