Governo inicia asfaltamento de 28 km em estrada que dá acesso à Vila São Silvestre, em Alto Alegre

Previsão é asfaltar 15 km até março e restante para outubro deste ano. Asfaltamento da estrada que dá acesso à vila São Silvestre

O governo do estado iniciou nessa sexta-feira (24) as obras de pavimentação da segunda etapa da rodovia estadual RR-452, em Alto Alegre. A estrada dá acesso à Vila São Silvestre, região com produção agrícola. Serão asfaltados 28 km de extensão.

A obra está dividida em dois lotes. A previsão é que, até o final de março, cerca de 15 km sejam asfaltados, o que representará mais de 50% dos serviços.

Além do asfalto, a RR-452 receberá serviços de implantação de meio-fio, sinalização horizontal e vertical. O secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinf), Emerson de Paula, explica que além da pavimentação, uma ponte de madeira existente na estrada será substituída por uma de concreto.

O governador Antonio Denarium (PP), junto da equipe técnica da Seinf, visitou as obras de pavimentação e destacou os benefícios para a população que transita pela rodovia estadual.

“É um compromisso do Governo de Roraima que nós estamos realizando. Logo estará completamente pavimentada essa via que é muito importante. Valorizando todos que trabalham e produzem. Dando o direito do cidadão de ir e vir, transporte escolar e escoamento da produção. E a região tem uma valorização patrimonial. É o Governo do Estado valorizando todos os empreendedores que aqui estão, atraindo novos investidores, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento sustentável. É o Governo do Estado trabalhando sem parar, em benefício da nossa população’’, ressaltou o governador.

Os serviços de pavimentação no trecho de pouco mais de 17 km, que pertence ao lote I, estão sendo executados por meio de emendas destinadas pelo ex-deputado federal Ottaci Nascimento e com recursos de contrapartida do governo.

O trecho de 10 km, pertencente ao lote II, está sendo feito a partir de recursos próprios do governo, cerca de R$ 11 milhões. A entrega do trecho I está prevista para agosto e do trecho II para outubro deste ano.

