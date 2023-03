governo-libera-r$-300-mil-em-financiamento-para-70-mulheres-empreendedoras-de-roraima

Liberação de crédito por meio da agência Desenvolve ocorreu no Dia Internacional da Mulher. Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), em foto com mulheres beneficiadas por liberação de crédito

Secom/Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nessa quarta-feira (9), o governo liberou 300 mil em financiamento para 70 mulheres empreendedoras que atuam em Roraima. O crédito foi concedido por meio da agência de fomento Desenvolve Roraima.

Entre os negócios liderados por mulheres que receberam os créditos estão salão de beleza, manicure, churrasquinho, comida em geral, e doces. O presidente da Desenvolve Roraima, Adailton Fernandes, afirmou que atualmente, 72% das pessoas que pegam financiamento são mulheres.

“Toda mulher que produz e empreende tem a oportunidade e deve fortalecer o próprio negócio e melhorar sua independência financeira. O Governo tem uma importante parceria com o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas], que pode realizar consultorias e também é um caminho para quem busca a formalização”, disse ele.

Como solicitar financiamento

Com vantagens para micro e pequenos empresários, o Microcrédito Empreendedor tem taxa de juros subsidiada pelo governo do Estado. Isso significa que, na prática, os juros são reduzidos e ficam no valor de 0,99% ao mês, com seis meses de carência para começar a pagar o financiamento.

Pessoas interessadas em buscar financiamento por meio podem ir à agência estadual de fomento, a Desenvolve Roraima, na avenida Major Williams, nº 1335, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para realizar a solicitação do Microcrédito Empreendedor, é necessário levar a documentação básica aos agentes da Desenvolve Roraima, como identidade, CPF, comprovante de residência e comprovação da atividade empreendedora com fotos.

Vito Califano