Governo não tem interesse em fazer parte de projeto de trem-bala Rio-SP, diz diretor de estatal

Jorge Bastos, da Infra S.A, afirmou que obra, estimada em R$ 50 bi, não é ‘prioridade’. Empresa privada foi autorizada a construir linha, mas ideia depende de investimento para sair do papel. O novo diretor-presidente da estatal Infra S.A, Jorge Bastos, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o governo não tem “nenhum” interesse em entrar como parceiro do projeto de trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

A Infra S.A. é a estatal responsável por construir e administrar ferrovias públicas no país, entre outras funções.

No mês passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou que a empresa TAV Brasil construa e opere um projeto de trem de alta velocidade entre Rio-São Paulo. O objetivo seria o transporte de passageiros.

No entanto, a empresa ainda precisa buscar investidores para tirar o projeto do papel. O custo é estimado em R$ 50 bilhões.

Segundo Bastos, não há “nenhuma” chance de o governo entrar como um parceiro no projeto. “Essa autorização é totalmente privada, não tem nada a ver com o governo”, afirmou.

“Nós não temos interesse nenhum em participar desse projeto. Não é uma das nossas prioridades. É uma autorização totalmente privada e eles que vão tocar”, completou.

Projeto do trem-bala vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo

Governo Dilma

Em 2012, o governo Dilma Rousseff tentou tirar do papel um projeto bastante similar ao da TAV Brasil (relembre no vídeo acima).

A ideia era ter um trem de alta velocidade que transportasse passageiros entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Seria uma parceria entre o Estado e investidores nacionais e internacionais. Uma estatal chegou a ser criada – a EPL – com o objetivo de tentar colocar o projeto em pé.

Não houve interesse dos investidores, devido ao custo do projeto, ao risco de demanda e de engenharia.

A EPL acabou sendo fundida durante o fim do governo Bolsonaro com a Valec, a estatal responsável por construir ferrovias. As duas deram origem a Infra S.A.

Bastos avaliou que o projeto do trem-bala da TAV Brasil pode ser interessante pro país, mas desde que se prove economicamente viável e seja feito com recursos privados.

