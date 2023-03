Governo nomeia aprovados no concurso público da PGE-RO

Concurso feito pela Cebraspe em 2022 oferecia cinco vagas para contratação imediata e 30 para cadastro reserva. Palácio Governo de Rondônia

Divulgação

O governador Marcos Rocha (União) nomeou, em Diário Oficial, os candidatos aprovados no concurso público da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO).

O concurso foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) em 2022 e teve mais de 1,5 mil inscritos.

A lista de nomeação publicada pelo estado traz 15 nomes, sendo 14 candidatos aprovados em ampla concorrência e um para Pessoa com Deficiência (PCD).

Veja a lista dos convocados

Segundo o Diária Oficial, a Procuradoria Geral poderá convidar para curso de formação até o dobro dos candidatos nomeados.

Os salários para procurador na PGE-RO chegam a R$ 24.166,51. O certame oferecia cinco vagas para contratação imediata e 30 para cadastro reserva.

Vito Califano