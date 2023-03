governo-oferece-reajuste-de-9%-para-funcionalismo-federal

Essa é a segunda proposta de aumento, feita durante reunião com representantes da categoria. Servidores, no entanto, querem reajuste de 13,5%. O governo informou nesta sexta-feira (10) que propõe uma nova proposta de reajuste salarial aos servidores federais: um aumento de 9% a partir de maio e acréscimo de R$ 200 no auxílio-alimentação.

Essa é a segunda proposta de reajuste apresentada pelo governo a servidores.

Na primeira, o Executivo ofereceu um reajuste de 7,8% a partir de março. Os servidores, por meio das entidades que compõem o Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), rejeitaram a proposta.

As entidades, então, fizeram uma contraproposta, pedindo reajuste de 13,5%. Também solicitaram que o governo inclua no acordo o compromisso de equiparação de todos os benefícios com demais Poderes até o fim de 2026.

Nesta sexta, houve uma nova reunião entre os servidores e o Ministério da Gestão e da Inovação, quando a pasta apresentou inicialmente a proposta de reajuste de 8,4% a partir de abril. Depois, subiu para 9% a partir de maio.

