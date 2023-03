Governo tenta remarcar para abril viagem de Lula à China, mas visita pode ocorrer só em maio

Montagem com fotos dos presidentes da China, Xi Jinping, e do Brasil, Lula

GETTY IMAGES/via BBC e Andre Penner/AP

Integrantes do governo tentam remarcar a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o mês que vem, apurou o blog.

No entanto, em razão da complexidade da agenda – com a previsão de várias reuniões bilaterais e com empresários – a ida da comitiva brasileira para o país asiático pode ocorrer somente em maio.

A viagem de Lula à China estava prevista para este fim de semana. Entretanto, por orientação médica, precisou ser adiada.

Em um primeiro momento, o embarque foi transferido de sábado (25) para este domingo (26), na expectativa de que o presidente se recuperasse de uma pneumonia. Contudo, após reavaliação neste sábado, a viagem foi cancelada.

De acordo com o ex-chanceler Celso Amorim, assessor de Lula, o governo negocia com as autoridades chinesas a melhor data para o encontro.

A viagem do presidente ao país asiático é considerada de extrema importância pelo governo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil.

Além das relações econômicas entre os dois países, Lula quer debater com o presidente Xi Jinping uma tentativa de solução para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O petista também quer tratar com o presidente chinês questões de governança global e a possibilidade de um novo desenho para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na China, Lula também quer prestigiar o início da gestão da aliada e ex-presidente Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) – o banco do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics).

Dilma foi confirmada como presidente da instituição financeira, cuja sede fica em Xangai, na última sexta-feira (24).

Lula cancela viagem à China

O Assunto

Ouça episódio do podcast O Assunto, em que é abordada a importância da relação entre Brasil e China.

pappa2200