Governo, Tiso-Arbia(Iniziativa Comune): “Manovra bilancio non sia ennesimo salasso per cittadini”

“Penuria di risorse economiche e necessità di una spending review. Se sono queste le basi per la prossima manovra di bilancio, tema già diventato di dominio mediatico e politico, allora stiamo messi davvero male. Il nostro paese sta vivendo un contesto economico, sociale e finanziario preoccupante con migliaia di famiglie e imprese in grandissima difficoltà e povertà: dunque, a nostro giudizio, serve una manovra che aiuti davvero territori e comunità, soprattutto nei settori chiave della macchina amministrativa e istituzionale: parliamo di lavoro, occupazione, assistenza sociale, sanità e infrastrutture. Tutti comparti fondamentali per il rilancio della nostra nazione e che richiedono un impegno costante e numerosi fondi pubblici. Il governo Meloni ce la farà? Metterà nero su bianco un provvedimento concreto e realmente a misura di cittadino? Ce lo auguriamo di vero cuore perché qui è in ballo il futuro degli italiani ma gli orizzonti non sembrano così sereni. E non possiamo permettere che la prossima legge di bilancio si riveli l’ennesimo salasso per i nostri cittadini”. Così, in una nota stampa, il gruppo Iniziativa Comune, guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.

