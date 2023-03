Governo zera imposto de importação sobre folhas de aço e chapas de alumínio

Informação foi divulgada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio Exterior. Aparelhos para medir pressão sanguínea também foram beneficiados. A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou temporariamente, a partir desta sexta-feira (10), o imposto de importação incidente sobre dois tipos de folhas de aço e dois modelos de chapas de alumínio, além de aparelhos para medir a pressão sanguínea e antenas para radar.

A informação foi divulgada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio Exterior, por meio de rede social. Segundo ele, as alíquotas anteriores do imposto de importação sobre esses produtos variavam de 12% a 16%.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) informou que a desoneração vale até 9 de março de 2024. No entanto, não divulgou a estimativa de perda de arrecadação.

“Ao zerar o imposto de importação, que variava entre 12 e 16%, o Ministério do Desenvolvimento confere à indústria uma economia para a aquisição desses itens – em especial indústrias que produzem itens de alto valor agregado, além de produtos médicos – e beneficia diretamente o consumidor final”, acrescentou Alckmin.

A Camex é vinculada ao MDIC e é responsável por determinar e implementar as políticas e atividades que envolvam o comércio exterior brasileiro.

Mata