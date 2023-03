GPS e robótica: médicos em Ribeirão Preto projetam futuro da neurocirurgia no Brasil

Tecnologias como a neuronavegação possibilitam cirurgias menos invasivas que, além de mais rápidas, permitem uma recuperação melhor do paciente no pós-operatório. Médicos utilizam óculos de realidade virtual antes de operação de siamesas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, SP

GPS, cirurgias menos invasivas e robótica são algumas das tecnologias que podem revolucionar a neurocirurgia no Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos anos, de acordo com pesquisadores que se reuniram para o III Encontro de Neurocirurgia em Ribeirão Preto (SP) neste fim de semana.

Esta é a terceira vez que a cidade sedia o evento que, há duas décadas, reúne ex-residentes, estudantes e pós-graduandos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O encontro, de acordo com a organização, é uma referência no Estado de São Paulo e também na neurocirurgia brasileira e reuniu, nesta edição, cerca de 120 participantes.

A cidade no interior de São Paulo também é referencia na área, principalmente após médicos da faculdade de medicina terem realizado, pela primeira vez, um procedimento para separar gêmeas siamesas unidas pela cabeça.

O neurocirurgião e professor Ricardo Santos de Oliveira, um organizadores do encontro e parte da equipe que operou as irmãs em 2018, explica que o procedimento já utilizou, na época, modelos de simulador 3D.

“Isso, hoje, foi incorporado em várias outras cirurgias. Então, a cirurgia das gêmeas foi muito importante no desenvolvimento dessas tecnologias”, afirma.

Neuronavegação

Segundo Oliveira, a neuronavegação já é uma realidade nos procedimentos cirúrgicos, inclusive no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e ela é a chave para a modernização das operações.

Em termos mais simples, a neuronavegação é uma espécie de GPS para o médico. “Quando nós temos que encontrar uma direção, nós colocamos lá o aplicativo e vamos seguindo as orientações”, explica.

O uso dos neuronavegadores aliado aos simulados permitem que o neurocirurgião acompanhe em tempo real a localização do problema e evite estruturas importantes que possam trazer algum problema para o paciente. Assim, é possível realizar procedimentos menos invasivos.

Cirurgias minimamente invasivas

A partir da neuronavegação, cirurgias de coluna vertebral com endoscópio, de tumores cerebrais e de base do crânio, biópsias podem ficar mais simples. É como se as trajetórias específicas de cada procedimento fossem encurtadas.

“São cirurgias que antes nós não tínhamos uma orientação em relação ao ponto de entrada específico. Então, tínhamos que realizar um acesso muito grande e hoje, com o neuronavegador, a gente sabe exatamente onde está a lesão”, explica o neurocirurgião.

Um exemplo são as cirurgias de base do crânio, que hoje podem ser realizadas via endonasal, sem cortes. De acordo com o médico Oliveira, esses acessos menores, além de diminuirem os riscos do procedimento cirúrgico, possibilitam uma recuperação melhor do paciente no pós-operatório.

Cirurgia robótica

Para o futuro, os pesquisadores discutem a perspectiva de usarem a robótica em cirurgias de diversas patologias na coluna vertebral. Segundo Oliveira, os estudos indicam que os robôs podem ser utilizados para colocar parafusos com mais precisão em casos complexos.

“Existem casos em que a coluna é muito torta, por exemplo. E aí na colocação do parafuso há um risco de lesão neurológica e a tecnologia robótica reduz esse risco”, explica o médico.

Em Ribeirão Preto, o robô Da Vinci já é útilizado em cirurgias urológicas no Hospital das Clínicas. No entanto, essa tecnologia, além de exigir um alto investimento, também requer treinamento da equipe.

Ainda assim, para o neurocirurgião, a cirurgia robótica vem ganhando força na área e pode, nos próximos anos, ser disponibilizada em larga escala.

“Sem dúvida isso vai acontecer no Sistema Único de Saúde, e em breve, nós teremos vários centros que terão essa tecnologia à disposição”, afirma Oliveira.

