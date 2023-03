Gli elenchi aggiuntivi per le Gps 2023/2024 rappresentano uno dei momenti più attesi per i prossimi mesi: sono infatti moltissimi gli aspiranti interessati che hanno conseguito o stanno per conseguire abilitazione e/o specializzazione e potranno quindi ambire a migliorare la loro posizione per le supplenze senza dover attendere l’aggiornamento del 2024.

L’articolo GPS elenchi aggiuntivi e supplenze: aggiornamenti e info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (ANIEF) LIVE Martedì 14 marzo alle 17:00 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

pappa2200