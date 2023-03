Graduação gratuita em Direito passa a ser ofertada pela 1ª vez em Vilhena, RO

Curso presencial em Direito vai ofertar 50 vagas anuais para Vilhena. Inscrições abrem na segunda-feira (20). Campus Unir em Vilhena

A partir de abril, pela primeira vez na história, a cidade de Vilhena (RO) terá graduação gratuita em Direito. O curso será ofertado pela Universidade Federal de Rondônia (Unir).

A autorização para início do curso na principal cidade do sul de Rondônia foi dada pelo Ministério da Educação (MEC), neste mês de março, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Unir, o curso presencial em Direito deve ofertar 50 vagas anuais em Vilhena e as aulas do serão realizadas sempre à noite, durante cinco anos.

A estrutura para receber o curso já está instalada no campus vilhenense. Foram disponibilizadas salas de aula climatizadas, biblioteca, cantina, laboratórios, áreas de convivência, sala de apoio ao discente e departamento acadêmico.

Nesta primeira turma, de acordo com a Unir, 10 docentes vão estar vinculados ao curso, incluindo doutores, mestres e especialistas do Departamento Acadêmico de Direito de Vilhena (DAD-VHA).

A Unir também vai disponibilizar em Vilhena o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) para audiências simuladas, inclusive com serviços ofertadas à comunidade local.

O processo seletivo para ingresso na primeira turma do curso de Direito vai ser aberto na próxima segunda-feira (20).

