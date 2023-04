Graduatoria interna di istituto docenti: l’esclusione per disabilità o cure a carattere continuativo

Continuano a giungere, a questa redazione, richieste di chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali previste per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto. In tre distinti articoli cercheremo di chiarire la questione. I beneficiari delle precedenze previste ai punti I (emodializzati e non vedenti), III (disabilità personale e cure continuative), IV (assistenza al familiare disabile) e VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità) di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

