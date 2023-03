Graduatorie scuola, esclusi insegnanti di A066. Perchè non considerare i “vecchi” diplomati? Lettera

inviata da Cinzia Lombardi – Come tutti già sappiamo, da qualche anno, non ci si può più inserire nella cdc A066. Chi è riuscito a inserirsi in precedenza, rimane in graduatoria. Anche per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella primaria non basta più il diploma magistrale, ma a loro è ancora concesso l’inserimento in graduatoria per i diplomati fino all’anno 2002.

