Gráfico mostra queda acentuada de casos Covid na 1ª semana de fevereiro em RO

Estado teve menos de 1.500 caso de Covid durante a semana, e apenas duas mortes, segundo Agevisa. Veja dados atualizados da Covid em RO

Reprodução

Rondônia registrou uma queda acentuada de casos Covid entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Segundo dados da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), 1.449 pessoas foram diagnosticadas com a doença nos últimos sete dias.

Na segunda-feira (30), início da semana, o estado teve um pico de registros: 996 casos em um período de 24 horas.

No entanto, a partir de terça-feira (31), os diagnósticos foram caindo gradativamente a cada dia (veja no gráfico abaixo).

Em relação ao número de mortes, a Agevisa diz ter registrado dois óbitos decorrentes da Covid nos últimos sete dias em Rondônia.

Pandemia em Rondônia

Desde o início da pandemia, em março de 2020, 481.336 casos de Covid-19 já foram confirmados e 7.426 pessoas foram a óbito em Rondônia.

Os dados foram compilados pelo g1 a partir de dados divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até o último sábado (4), pelo menos 1.326.627 rondonienses, incluindo adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid. Isso representa 78,92% da população geral.

Com relação à segunda dose ou dose única da vacina, 1.164.812 moradores foram imunizados, ou seja 69,29%.

Já quanto a terceira dose (de reforço) o número está abaixo do esperado. Até agora, 504.449 rondonienses (30,01% da população) retornaram aos postos para receber a imunização.

Importância das doses

Um novo estudo, divulgado em janeiro, mostra que, durante o surto da Ômicron em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, quem tinha três doses da vacina estava mais protegido.

Estudo aponta que doses de reforço protegeram pessoas contra a variante ômicron

O índice de contaminação para quem tinha apenas duas doses foi de 60%. Já para quem tinha três doses, foi metade disso.

A pesquisa foi feita pela Universidade Johns Hopkins em parceria com a USP, a Unifesp e outras universidades brasileiras.

A partir de 27 de fevereiro, o Ministério da Saúde vai começar a imunizar grupos prioritários com a vacina bivalente da Pfizer, que é uma versão atualizada contra as variantes mais recentes do vírus da Covid

Vittorio Ferla