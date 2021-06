grand-hotel-fiction:-trama,-attori,-numero-puntate,-location,-repliche

Da mercoledì 9 giugno 2021 alle 21,45 su Canale 5 prende il via la nuova fiction spagnola targata Mediaset ‘Grand Hotel‘. La serie televisiva è diretta da Ramon Campos e vede tra gli attori protagonisti anche un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano, cioè Megan Montaner.

La nuova fiction spagnola è destinata a regalare più di un momento di tensione, grazie ai numerosi intrighi, passioni e colpi di scena che si susseguono lungo tutto il corso della narrazione. Le atmosfere riproposte sono quindi di genere crime, drammatico, con molti elementi di suspense.

Gli eventi narrati si svolgono in un albergo di lusso – da cui appunto trae origine il nome della fiction – situato in una città immaginaria, Cantaloa. Un luogo quindi non reale, ma che sollecita le fantasie ed i sogni del pubblico televisivo.

Grand Hotel: la trama

I fatti raccontati nella nuova fiction di Canale 5 sono ambientati nel 1905 e vedono come protagonista principale il giovane Julio Olmedo, che arriva a Cantaloa. Lo scopo del suo viaggio è quello di andare a trovare la sorella che lavora nel lussuoso albergo Grand Hotel, situato nella zona più periferica della città.

Giunto all’albergo, il giovane si imbatte con il primo colpo di scena, cioè quello della improvvisa quanto sospetta ed inaspettata scomparsa della sorella. La manager dell’albergo ha infatti fatto perdere completamente le sue tracce da circa un mese.

Il giovane Olmedo non si perde però d’animo ed inizia le sue ricerche. Julio presto scopre che la sorella fu cacciata dall’albergo perché accusata di furto. Il ragazzo decide quindi di rimanere in città per proseguire le sue ricerche e trovare la sua verità.

Durante la sua permanenza in hotel, Julio fa la conoscenza di Alicia, la bella e talentuosa figlia del proprietario del Grand Hotel, di cui si innamora perdutamente.

Megan Montaner è Maite Rebelles

Nel cast della fiction spagnola diretta dal regista Ramon Campos, il ruolo del protagonista Julio Olmedo è interpretato da Jon Gonzalez. Attore che si ritrova in tutte e tre le stagioni. Tra le attrici principali anche Amalia Salamanca, che ricopre il ruolo del personaggio femminile principale, cioè quello di Alicia Alarcon.

Tra gli attori spunta anche il volto di un personaggio molto amato dal pubblico televisivo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Megan Montaner, che ha già interpretato il ruolo di Pepa nella soap opera spagnola Il Segreto, in onda anche su Canale 5.

Dov’è stato girato Grand Hotel

La fiction è stata girata quasi interamente nell’incantevole cornice dell’isola della Magdalena a Santander. Il Palazzo della Magdalena presta le sue ambientazioni al magnifico Grand Hotel, luogo dove è ambientata la serie. Le altre località in cui sono state ambientate alcune scene sono il comune di Barcena Mayor, la spiaggia di Valdearenas e di Matalenas.

Puntate e repliche

Nella versione originale la fiction è composta da 39 puntate, suddivise in 3 stagioni; nella prima stagione si contano 9 episodi che scendono ad 8 nella seconda, per poi risalire a 22 nella terza. L’ultima stagione è andata in onda in Spagna nel 2013.

Per chi non potesse assistere mercoledì 9 giugno in prime time alle prima tv di Grand Hotel potrà farlo in un secondo momento collegandosi al portale Mediaset Play Infinity. Sul sito web dedicato ai programmi del Biscione si trova infatti una pagina dedicata alla fiction, dove è possibile visionare le puntate – messe in onda – in streaming.