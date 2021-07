grand-tour-della-svizzera-tra-arte,-storia-e-natura

Parto da Milano molto presto, la strada dei laghi verso l’Engadina è lunga. La prima tappa è Sils-Maria, un incantevole villaggio di montagna, non lontano da St. Moritz, pieno di sentieri, suggestivi pendii e in una tale posizione da sogno, da renderlo un posto molto amato da personaggi illustri del calibro di Friederic Nietzsche. Questa notte dormirò al Waldhaus Hotel, storico hotel (dal 1908 di proprietà e gestito dalla stessa famiglia) tra i più eleganti al mondo. Eletto «Hotel storico dell’anno 2005» vanta una vista mozzafiato, ed è riuscito a mantenere l’heritage e il fascino della storia vissuta nelle camere e nelle sale comuni, fino alla SPA appena ristrutturata. È una notte magica.

L’alba dal Waldhaus Hotel a Sils-Maria Ph Manfredi Gioacchini

Waldhaus Hotel a Sils-Maria Ph Manfredi Gioacchini

L’Engadina è un fermento culturale, a St. Moritz ci sono decine di gallerie d’arte, e ho la fortuna di vedere la mostra diffusa di Damien Hirst, Mental Escapology: 40 opere in cinque luoghi. Nella chiesa protestante al centro sono esposti i dipinti della serie Butterfly Colour Paintings, farfalle che sembrano disposte casualmente sulla tela che sembra ancora fresca di vernice, a contrasto con le opere della serie Kaleidoscope, dove gli insetti sono posizionati secondo intricati motivi geometrici. L’apice della scenografia della mostra si raggiunge sui paesaggi innevati: la monumentale scultura The Monk è installata proprio al centro del lago ghiacciato di St. Moritz, mentre Two Figures with a Drum sul lato nord-est del lago. Temple, una scultura in bronzo alta 6 metri dipinta come un modello anatomico, è esposta a Waldhaus Am See, circondata dalla neve e dalle Alpi. Davvero incredibile.

Damien Hirst, Mental Escapology. Vista dell’allestimento all’interno della Chiesa Protestante di St. Moritz. Ph Manfredi Gioacchini

Da grande amante della montagna, con l’aiuto di una guida (e di sci leggerissimi) mi incammino in un avventuroso fuori pista in luoghi davvero unici. Ci lasciamo alle spalle Sils e St. Moritz, andando verso nord ci fermiamo prima a Zuoz, – a mio avviso il villaggio più bello di tutta la valle- e poi alla Fondazione Not Vital al Castello di Tarasp.

Ph. Manfredi Gioacchini

Zuoz, ph Manfredi Gioacchini

Zuoz, Fondazione Not Vital; ph Manfredi Gioacchini

Il tour continua verso Zurigo. Mi fermo a Bad Ragaaz nel famoso resort omonimo Grand Resort Bad Ragaz che ospita le Terme di Tamina e una collezione impressionate di opere d’arte in giardino e la recente acquisizione di Tracey Emin. Da una delle stanze si possono vedere i due confini con Austria e Liechtenstein. In questi luoghi sono passati i regnanti di tutta Europa, sembra quasi di respirare quello che Herman Hesse scrisse nel suo libro La Cura.

Grand Resort Bad Ragaz; ph Manfredi Gioacchini

La cultura mi aspetta. A Zurigo non potevo non includere una tappa al Baur au Lac, storica residenza, oggi divenuto un hotel di charme fronte lago. Qui si è discussa l’Unità d’Italia nel 1859. Il concierge sempre impeccabile mi direziona nelle giuste gallerie e musei. La prima visita è al Hauser & Wirth, non manca la Kunsthaus (la mostra di Gerhard Richter è tra le più curate che abbia mai visto), uno dei musei più belli del mondo è il Rietberg. La cena è al ristorante Baur’s disegnato dal Martin Brudnizki Design Studio Ltd, lo stesso di Annabel’s, The Ivy e la Soho House di Londra.

Baur au Lac, Ph Manfredi Gioacchini

Kunsthaus; Ph Manfredi Gioacchini

Prima di rientrare, tappa obbligatoria nella chiesa di Fraumünster per visionare il lavoro di Augusto Giacometti (fratello di Alberto) e ovviamente di Chagall, due capolavori! Per gli amanti dell’architettura pura, vale un passaggio al Pavillion di Le Corbusier prima di prendere l’autostrada per Basilea: il museo d’arte svizzero a Zurigo-Seefeld a Zürichhorn dedicato al lavoro dell’architetto svizzero è sicuramente un posto unico nel suo genere.

Chiesa di Fraumünster; ph Manfredi Gioacchini

Il Pavillon Le Corbusier; ph Manfredi Gioacchini

L’apice del mio viaggio culturale è proprio qui: Basilea è famosa per la più alta densità di musei in Europa, se non nel addirittura nel mondo. Soggiorno all’Hotel Les Trois Rois, capolavoro architettonico di inizio secolo scorso. Dalle stanze si intravede la Germania, il lungo fiume e il lavoro di Herzog & de Meuron. Da qui sono passati personaggi come Napoleone durante la campagna d’Italia, nel 1857 si è discussa per la prima volta la creazione dello stato di Israele ed oggi è un punto fermo per artisti e collezionisti durante la Fiera Art Basel. La Fondation Beyeler disegnata da Renzo Piano, ospita tra le più curate mostre al mondo. Oggi il lavoro Olafur Eliasson “Life” ha modificato leggermente in via provvisoria la struttura, ma parliamo di dialoghi tra geni: è solo un piacere vederlo!

Hotel Les Trois Rois; ph Manfredi Gioacchini

Fondation Beyeler; ph Manfredi Gioacchini

Basilea è una città assolutamente pedestrian friendly: con il tram mi sposto al Museo Tinguely (artista e compagno di Niki de Saint Phalle, che è stata una pittrice, scultrice, regista e realizzatrice di plastici francese). Poi si va alla Fondazione Schaulager (sempre progettata da Herzog & de Meuron). Parto presto per Biel/Bienne, sulla strada mi fermo ad ammirare il Goetheanum, opera del grande Rudolf Steiner che oggi contiene un grande teatro e un centro per lo studio spirituale e scientifico. Arrivato a Bienna per vedere la nuova sede di Swatch disegnata da Shigeru Ban, mi fermo al drive-in e ordino un orologio che ritirerò prima di visitare gli uffici della casa di orologi svizzeri più famosi al mondo.

La sede di Swatch disegnata da Shigeru Ban; Ph Manfredi Gioacchini

Si riparte per l’ultima tappa, sulla strada mi fermo nella sede dell’azienda svizzera di mobili USM, vicino a Berna, prima di arrivare a Tasch dove lascerò l’auto per andare a Zermatt, ai piedi del Matterhon (Monte Cervino). Dormirò nell’eco resort Cervo: da qui c’è la vista più bella della cima più famosa d’Europa. Il resort completamente ecosostenibile mi riporta con i piedi per terra: tutto è sublime e curato nei minimi particolari. Per gli amanti dello sci, durante le lunghe giornate estive si può salire sul ghiacciaio sopra i 3mila metri d’altezza, e con l’equipaggiamento giusto si può tranquillamente rientrare in Italia. Proprio come ho fatto io.