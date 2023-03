Se negli USA è manovra di accerchiamento intorno alle banche che vogliono offrire servizi crypto e Bitcoin oppure servizi alle società che operano in questo settore, in Europa pare che le cose si stiano muovendo diversamente. E si stanno muovendo diversamente anche grazie all’impegno di qualche paese membro, in questo …

L’articolo Grande banca passa a Bitcoin e crypto | Licenza in Lussemburgo! proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Rienzo