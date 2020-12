Grande batosta per Elisa Isoardi, Fatta fuori dalla Rai: “Tutta colpa di Raimondo”, Cancellato il suo programma, Ecco perchè non la vogliono più

Non si prospetta un bel periodo lavorativo per Elisa Isoardi, contro la quale sarebbe stato posto un veto dall’amministratore delegato di Rai 1, Fabrizio Salini. Il volto noto della rete ha partecipato a Ballando con le Stelle, la trasmissione diretta da Milly Carducci che vede dei vip sfidarsi in pista, seguiti per tutto il periodo da un maestro di ballo. I rapporti che nascono tra una lezione e l’altra sono sempre molto forti e in particolare quello tra la ex di Salvini e il ballerino siculo Raimondo Todaro ha fatto molto appassionare il pubblico, che li ha seguiti con entusiasmo.

Le speranze dei follower della coppia sono però state distrutte negli ultimi giorni, quando Raimondo è stato paparazzato in giro per le strade di Roma in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Brutta notizia per Elisa Isoardi, se davvero provava del tenero per il suo maestro e partner nel corso di tutta la competizione. Ma lei nega e afferma di non essere alla ricerca di un fidanzato al momento, ma di volersi concentrare sul lavoro. E dopo il successo ricevuto con la partecipazione a Ballando con le Stelle si prospettava un salto di qualità nella carriera della presentatrice, che sarebbe dovuta essere in picchiata.

Alberto Dandolo su Oggi aveva infatti preannunciato che a partire da gennaio Elisa Isoardi avrebbe avuto un ruolo molto ambito in Rai, quello di padrona di casa in un nuovo programma di medicina e salute, Check Up. Da Dagospia invece arriva la notizia che probabilmente, se la trasmissione si farà, non verrà affidata tra le mani della presentatrice ballerina. Non solo, ci sarebbe un veto sulla Isoardi che comprometterebbe molto la sua carriera in Rai. Il motivo? Proprio Ballando con le Stelle e il comportamento tenuto da Raimondo Todaro e la sua allieva.

“In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto da parte dell’amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti.” Le reazioni e i litigi con la giuria e non solo del maestro siciliano sono ormai famose. 7 edizioni vinte, tante coppe conquistate, Raimondo non accetta sconfitte, neanche quando molti problemi si interpongono tra lui e il podio.

Ricordiamo infatti che il maestro di ballo si è dovuto fermare a causa di una operazione di appendicite lasciando Elisa Isoardi a esibirsi da sola. Non solo, la conduttrice ha avuto successivamente un serio problema alla caviglia che l’ha costretta a fermarsi per più di una settimana. Mentre altri concorrenti progredivano rapidamente, esibendosi in performances in cui non si distingueva più l’allievo dall’insegnante, Elisa restava drasticamente indietro e una vittoria, per questa ultima edizione di Ballando con le Stelle, era impensabile. Ma la coppia non la pensava così.

Quando il pubblico ha votato a sfavore, la reazione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non è stata affatto sportiva, e i due hanno abbandonato la competizione visibilmente innervositi. Comportamento comprensibile per il maestro di ballo, le cui emozioni sono sempre molto evidenti, ma non per una nota conduttrice Rai che dovrebbe invece saperle tenere a bada e sorridere sempre al pubblico. Secondo Roberto D’Agostino, l’unica opzione per la Isoardi sarebbe quella di rivolgersi al direttore di Rai 3: “L’unica strada per tornare in video sarebbe nella Rai3 del suo amico Franco Di Mare, con cui condusse ”Unomattina” qualche anno fa. Ma il direttore già scricchiola per conto suo, sarà difficile che si giochi il poco capitale politico rimasto per fare un favore alla turbolenta Elisa.”

