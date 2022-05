“grande-dono”,-eleonora-daniele-non-riesce-a-nascondere-la-sua-emozione

Eleonora Daniele: “La maternità è un grande dono”, la confessione nel giorno della festa della mamma

Ha dedicato un post su instagram a sua madre la conduttrice di Storie Italiane ieri, in occasione della festa della mamma. Condividendo la foto visibile nel secondo paragrafo, Eleonora ha scritto un toccante messaggio, che riportiamo di seguito: “La maternità va rispettata, amata e sostenuta in ogni ambiente”. Ha poi aggiunto:

E’ un grande dono per noi e per tutta la società.

Ha quindi concluso facendo gli auguri a tutte le mamme d’Italia, in particolare alla sua.

Gli auguri della conduttrice di Storie Italiane alla signora Iva, sua mamma

Come accennato nel paragrafo precedente, Eleonora Daniele ha allegato al post una foto di sua mamma, che riportiamo di seguito. Della signora Iva, che vive in provincia di Padova, la presentatrice ne ha parlato nel suo libro ‘Quando ti guardo negli occhi-Storia di Luigi’, dedicato al fratello affetto da autismo scomparso purtroppo prematuramente alcuni anni fa. Il post condiviso su instagram ha fatto il pieno di ‘mi piace’ e commenti da parte dei telespettatori di Storie Italiane ma anche da personaggi famosi: si vedono, per esempio, emoticon a cuore da parte di Monica Leofreddi e Valeria Graci, ma anche un like di Francesco Fredella, spesso ospite nel seguitissimo programma del mattino di Rai1 (dove qualche giorno fa è stata raccontata una storia terribile).

Seconda festa ‘da mamma’ per Eleonora Daniele, che nel 2020 ha avuto la figlia Carlotta

Quella di quest’anno è stata la seconda festa della mamma, trascorsa ‘da mamma’, per la conduttrice di Storie Italiane, che ha avuto la figlia Carlotta alla fine del mese di maggio di due anni fa: il 25, dunque, la piccola compirà due anni. E su instagram Eleonora nelle ultime ore ha caricato anche alcune foto della bambina, con una rosa che proprio lei ieri le ha regalato (comprata dal papà ovviamente): sulla foto in questione la conduttrice ha scritto “Grazie amore mio”. In un’altra foto si vede invece Eleonora mentre bacia Carlotta: sull’immagine in questione la scritta allegata è “Angeli ballano il rock”, verso della celebre canzone W la mamma.

