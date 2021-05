grande-fratello,-carolina-marconi-ha-un-tumore:-le-parole-prima-della-chemio

Carolina Marconi del Grande Fratello ha un tumore al seno. Nei giorni scorsi ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi il 24 marzo, non nascondendo di essere un po’ spaventata. Quando il medico le ha detto del tumore lei era incredula e ha avuto la sensazione di essere finita come donna. Le mancava l’aria e si sentiva smarrita. Sono stati momenti molto duri per lei, come è facile immaginare. Carolina si è già sottoposta all’intervento chirurgico per asportazione della mammella e ricostruzione del seno. Era il 6 aprile e l’operazione è durata otto ore, ma adesso c’è da affrontare un altro capitolo di questa vicenda: la chemioterapia.

L’ex gieffina non ha intenzione di mollare, anzi sta combattendo e lottando con il sorriso e tornerà presto a sorridere con la gioia di sempre. Ieri si è lasciata andare su Instagram e ha condiviso con chi la segue le sensazioni, le paure e i pensieri che la accompagnano in attesa di iniziare la chemio, a metà giugno. Ha innanzitutto ringraziato tutti i fan per i messaggi e l’affetto, perché le stanno dando tanta forza e trasmettendo positività. Tutte emozioni che fanno bene al cuore in questi momenti. Lei non si aspettava questo calore da parte della gente perché, ha scritto, non è mai stata brava a esternare i suoi sentimenti.

Accanto a lei c’è la famiglia, gli amici e tutti le hanno organizzato un weekend a Formia, un posto magico per lei. Ha trascorso qualche giorno di vacanza e si è goduta il sole prima di iniziare la chemio, perché poi non potrà farlo più. Non potrà più prendere il sole fino a dicembre, quando terminerà il ciclo della chemioterapia. Lei si ritiene una persona fortunata perché ha tanta gente intorno a darle forza, non si sente sola mai in questo percorso. Tuttavia in questi giorni ci sono alcuni pensieri che spesso fanno capolino nella sua testa.

Ha pensato ai capelli che cadranno, lei li ha sempre portati lunghissimi. Non è un problema però perché sa che ricresceranno, vuole vedere il lato positivo in tutto. “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi”, ha scritto ancora. Perderà anche le ciglia, ma anche a questo ha trovato già una soluzione: esistono quelle finte e potrà applicarle come e quando vuole. Insomma, è riuscita a trovare da sola risposte ai suoi timori. Questo perché non ha intenzione di perdere la serenità e l’ottimismo:

“Affronterò tutto con tranquillità, l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini. E il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”

Carolina Marconi combatterà il tumore e tornerà meglio di prima, soprattutto grazie all’amore che la circonda. Per questo sente di dover ringraziare la vita per ciò che ha, perché nulla è scontato, nonostante tutto.