grande-fratello,-il-racconto-choc-dell’ex-protagonista:-“io-sequestrata,-stava-per-violentarmi”

Un ex del Grande Fratello ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare così il dramma vissuto quando aveva poco più che 18 anni, in un momento della sua vita in cui si trovava alle prese con il primo lavoro ma non nel mondo della televisione. La donna ha raccontato di essere stata rapita da un uomo che ha provato anche a farle del male. Ecco di chi si tratta.

La donna a cui facciamo riferimento è Francesca Cipriani che in occasione della lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha deciso di condividere il racconto scioccante del suo dramma. Un momento particolare della sua vita che, ancora oggi, ricorda con molto terrore anche se riesce a parlarne senza troppi problemi.

Il tutto è successo quando lei era poco più che una ragazzina, attimi in cui la Cipriani ha davvero temuto che potesse accederle il peggio.

“Sono stata sequestrata”

Francesca Cipriani è pronta per mettersi in gioco nel programma de La Pupa e il Secchione, che la vede al fianco di Andrea Pucci in onda su Rai 1. La showgirl ha raccontato la nuova avventura a Libero Quotidiani, un’intervista che si è poi rivelata anche un’occasione per commentare i fatti relativi alle accuse di violenze per Andrea Genovese, sul quale la showgirl ha dichiarato: “Quando hai troppi soldi diventi un mostro. Personalmente ho subito una violenza pesante, ma non a una festa sul posto di lavoro”.

La Cipriani ha così deciso di condividere con il quotidiano quello che per lei è stato uno dei momenti più brutti della sua vita, segnato anche da un sequestro: “Era il primo lavoro, la commessa, ero in una boutique in Abruzzo, a Sulmona. Il proprietario dopo po’ di tempo mi ha sequestrata, chiusa, e mi stava violentando”. Comincia così il racconto scioccante fatto da Francesca Cipriani che continua dicendo: “So cosa significa. Sono svenuta. Lui allora si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato. Avevo 18 anni. È stato denunciato”.

Il racconto scioccante di Francesca Cipriani

Sono trascorsi, dunque, molti anni da quella terribile vicenda e Francesca Cipriani ha comunque trovato il modo di andare avanti e cercare di superare il trauma subito, anche dopo aver denunciato l’uomo.

Nel momento in cui se quell’episodio ha segnato la sua vita, Francesca Cipriani ha così risposto: “Ho 36 anni, ma sembra ieri. Le cicatrici non si rimarginano. Mi hanno aiutato i miei genitori, mi sono data forza da sola. A meno che uno non perde la memoria, non si dimentica”.

