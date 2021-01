Grande Fratello, ricordate Francesca Fioretti? Eccola oggi, com’è e cosa fa

Francesca Fioretti è stata una concorrente del ‘Grande Fratello’. Oggi è una modella ed è sempre bellissima. Ve la ricordate?

La Fioretti partecipò infatti alla nona edizione del ‘Grande Fratello‘, celebre talent che l’ha aiutata ad emergere. Oggi, Francesca ha 35 anni, lavora come attrice e modella ed è bella come sempre. Per lei, però, la vita non è stata molto dolce: la Fioretti ha infatti perduto prematuramente il marito Davide Astori, calciatore scomparso nel 2018.

Ma cosa fa oggi Francesca Fioretti? Scopriamolo insieme.

Il percorso di Francesca Fioretti: cosa fa oggi

Nell’anno 2009 Francesca Fioretti fu una dei concorrenti della nona edizione del ‘Grande Fratello‘. Sono passati dunque ben undici anni da allora, ma cosa fa oggi l’ex gieffina?

Laureata in Economia Aziendale, quella sua prima esperienza televisiva è sicuramente stata per lei un trampolino di lancio che le ha dato l’opportunità di entrare nel mondo della moda e della recitazione. Qualche anno dopo, Francesca ha infatti partecipato a ‘Pechino Express‘ in coppia con la modella Ariadna Romero.

Oggi, la Fioretti è modella e attrice, oltre ad essere mamma della splendida Vittoria, di soli quattro anni, che ha avuto con un suo marito Davide Astori, morto nel 2018.

Francesca Fioretti e Davide Astori: un amore eterno

Francesca Fioretti è molto giovane ma ha già sofferto tanto, per via della scomparsa prematura di suo marito Davide Astori, di cui lei era profondamente innamorata.

Il calciatore, che noi tutti conosciamo, è infatti morto nel sonno all’età di 31 anni, a causa di un arresto cardiaco. Per questo, Francesca non ha ancora superato del tutto il tragico evento che ha colpito lei e la sua famiglia.

“Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose“, ha infatti raccontato l’ex gieffina, “E’ stato straziante, difficile, impegnativo. Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere“. In quell’anno indimenticabile, la figlia di Davide e Francesca aveva infatti solo 2 anni e, di certo, si ricorda ben poco del suo papà.

La Fioretti ha infatti dichiarato che ha dovuto tirare tutta la sua forza soprattutto per amore di sua figlia, raccontando anche di sentirsi ora una donna che affronta sfide che non pensa di riuscire a superare. “Per me parlare di Davide al passato è impossibile“, ha detto infine Francesca.

