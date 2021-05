Ricordate la primissima edizione del Grande Fratello? Tra i concorrenti c’era anche Francesca Piri, la prima ad aver abbandonato la casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello fa la sua prima apparizione in Italia ben 17 anni fa. Un successo senza precedenti che inaugura una stagione di ascolti record. I telespettatori si ritrovano ad osservare curiosi, le giornate di perfetti sconosciuti, la curiosità per la prima volta non è rivolta verso i conosciutissimi Vip ma nei riguardi di persone comuni con le quali il pubblico si immedesima. Le telecamere sono puntate sui concorrenti h24 senza sosta ed è una insolita novità per il pubblico italiano. Gli ascolti della prima edizione sono stati tra i più alti di sempre, a catturare l’attenzione degli italiani è soprattutto la simpatia e la bellezza di Pietro Taricone, che una volta uscito dal reality inizia una brillante carriera nel mondo del cinema. Di certo Francesca Piri non ha goduto della stessa approvazione da parte del pubblico, ma solo perchè è stata la prima eliminata dal gioco e dunque non ha avuto tempo a sufficienza per farsi conoscere ed apprezzare.

Cosa fa oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello

Francesca Piri, partecipa alla prima edizione del Grande Fratello ed è purtroppo la prima a dover abbandonare la casa. Nei primi mesi dopo la sua uscita dalla casa, ha goduto del riconoscimento e dell’affetto del pubblico. Ha iniziato a frequentare i salotti dei programmi della tv più noti, a afre ospitate in discoteca, poi però per sua stessa ammissione le luci del successo si sono eclissate per lei. Decide così di investire il denaro in un investimento che i rivela essere un fallimento.

Comprende ben presto che il mondo della televisione non le si addice. Così dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e dopo il fugace successo, torna alla sua vita ordinaria. Ma cosa fa oggi la bellissima Francesca? L’ex concorrente del Grande Fratello ha lavorato come cameriera ed ha fatto la segretaria per degli studi medici per pagarsi le rette universitarie. Oggi, Francesca Piri è una trascrittrice di udienze penali.