grande-fratello,-ricordate-luana-spagnolo?-eccola-oggi,-diversissima

Ricordate tutti la splendida Luana Spagnolo, ex concorrente della seconda edizione del ‘Grande Fratello’? Ecco com’è diventata oggi.

Nel corso del noto reality show, la ragazza non aveva infatti rivelato alla redazione di essere stata eletta ‘Miss Italia nel mondo‘ contravvenendo così alle regole ufficiali del programma. Per questo motivo, Luana è stata la prima squalificata nella storia del ‘Grande Fratello‘. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi e com’è diventata la Spagnolo? Ecco qualche curiosità su di lei.

Luana Spagnolo dopo il GF: cos’ha fatto e com’è diventata

Dopo la sua partecipazione al ‘Grande Fratello‘, la bella Luana Spagnolo non si è di certo fermata lì. Anzi, ha continuato a proseguire nel mondo dello spettacolo in veste di modella. L’ex gieffina ha infatti posato per diversi marchi e per famosissimi fotografi, oltre che per alcuni calendari.

In seguito, è stata anche selezionata come volto femminile in uno dei programmi calcistici più seguiti della regione Lazio, ed è apparsa in alcuni film indipendenti. Di certo, con il trascorrere degli anni, la sua bellezza non è mutata di una virgola: fisico sempre sexy e sensuale, labbra carnose, sguardo ipnotico. Luana continua a fare breccia nei cuori di numerosi seguaci.

Oltre alla sua professione, Luana Spagnolo si dedica oggi anche alla sua famiglia: è infatti diventata mamma di Brando e Leon con cui scatta sempre numerose foto che ama condividere sui suoi profili social. Come si può ben notare, oltre all’amore per la moda e per i viaggi, alla Spagnolo non può di certo mancare l’amore per i suoi figli e per la sua famiglia: la donna dimostra di essere una mamma presente e sempre premurosa.

Luana Spagnolo al Grande Fratello: la prima squalificata

La bella Luana partecipò dunque alla seconda edizione del ‘Grande Fratello‘, a cui prese parte anche Eleonora Daniele, oggi seguitissima conduttrice Rai.

La bellezza e la sensualità della Spagnolo conquistarono sin da subito migliaia di telespettatori, ma ci fu però una mancanza in lei. Durante e dopo il periodo del casting, la ragazza non aveva comunicato alla redazione di essere stata eletta Miss Italia nel Mondo. Luana fu così allontanata dal programma appena si scoprì il suo passato non svelato. Nonostante questo, i fans l’hanno comunque portata nel cuore per tutto il corso della trasmissione.