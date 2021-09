Grande Fratello VIP 6, è pace tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge

Magari qualcuno dentro la casa del Grande Fratello VIP con occhio malizioso continua a pensare che fra Gianmaria Antinolfi sia ancora infatuato di Soleil Sorge, soprattutto dopo che i due son tornati a parlarsi e chiarirsi. Accade nemmeno 24 ore dopo il faccia a faccia tra l’attuale fidanzata di Gianmaria, Giulia Greta Mastroianni e i due concorrenti nella casa.

Gianmaria ha avuto modo di riavvicinarsi a Soleil dopo aver brutalmente litigato nella diretta della quinta puntata trasmessa lunedì 27 settembre. Antinolfi si è scusato con Soleil per averla mancato di rispetto, dice, e si dice dispiaciuto per aver anteposto “tante volte” i suoi bisogni alle esigenze dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil accetta le parole e le scuse di Gianmaria e si sfoga davanti a Miriana Trevisan che resta ad ascoltare i due ragazzi.

Soleil afferma di essersi pentita di aver messo in piazza una storia e dunque una vicenda che avrebbe preferito non mettere pubblicamente in piazza. Gianmaria cerca di riprendere il filo del suo discorso rivolgendosi alla Sorge e a come ha vissuto il flirt quando i due si frequentavano. Nel frattempo l’influencer è in lacrime e sfoga il suo risentimento per come ha vissuto le sue sofferenze d’amore: “Sono distrutta da queste cose”.

Antinolfi si rende conto che evidentemente la storia non è potuta nascere per incompatibilità, per questo dentro di lui percepisce dei sensi di colpa “per non essere riuscito a renderti felice”.

Grande Fratello VIP, Gianmaria Antinolfi è davvero innamorato di Greta Giulia Mastroianni?

La tensione dei giorni scorsi dunque si scioglie in un abbraccio che, forse, non piacerà tanto a Giulia Greta Mastroianni. Come non le piacerà nemmeno il discorso che Soleil ha affrontato dopo il chiarimento con Gianmaria. Infatti secondo l’influencer, il riferimento alla frase “tutti i tuoi amici mi hanno unfollowata su Instagram” sarebbe stato poco carino.

In più ha trovato delle incongruenze in alcune parole del ragazzo. In particolare quando Gianmaria ha affermato di non provare nessun sentimento nei confronti di Greta, per poi cambiare pensiero a breve distanza.