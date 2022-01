grande-fratello-vip-6,-fanno-discutere-le-parole-di-alessandro-basciano-a-sophie-codegoni-(video)

Nella notte di capodanno al Grande Fratello VIP, i vipponi si sono divertiti al ritmo della musica di Alessandro Basciano che si è posizionato alla console come DJ della casa. Fiumi di spumante e balli hanno accompagnato il conto alla rovescia verso la mezzanotte e la lunga festa che si è protratta fino alle prime luci dell’alba. Basciano però è stato l’uomo della serata anche per altre ragioni.

Sappiamo che da qualche tempo, Sophie Codegoni ha abbandonato la strada vecchia (Gianmaria Antinolfi) per trovare quella nuova con Alessandro. L’entrata del ragazzo ha rivoluzionato il percorso dell’ex tronista e anche nell’ultima notte del 2021 i due hanno trascorso parecchio tempo assieme. Forse qualche bicchiere di troppo ha alterato i due giovani che si sono messi a discutere. Il motivo sarebbe fondamentalmente la gelosia, ma fate attenzione perché il battibecco non è altro che una conseguenza dei bagordi in casa, per questo il nervosismo era molto più accentuato.

Sophie infatti si lamentava con Basciano chiedendogli di non avvicinarsi alle altre ragazze della casa se lei si fosse allontanata per qualche istante (il riferimento sarebbe al ballo provocante con Soleil). Pronta la risposta di Alessandro che è stata anche riportata dagli utenti di twitter che hanno seguito la scena in diretta sull’h24 di Mediaset Infinity e Mediaset Extra:

Stai da sola, a me non me ne frega un ca**o, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi ca**o mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che ca**o mi pare non esiste un po’ meno. Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca**o mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora. Se vuoi stare con me dimostra! Non mi sfidare! Ho 10 anni di esperienza, fidati di me.

Insomma il senso è uno: io faccio quello che voglio. Il rimprovero di Alessandro per Sophie non è piaciuto ai fan della ragazza, scatenati su Twitter sperano che la Codegoni si allontani perché Basciano sarebbe il tipo sbagliato per lei. Si affronterà la questione nella puntata di domani? Intanto ecco il video ripreso da @Federic1910 su Twitter

Soleil è diabolica e io non la ringrazierò mai abbastanza ma anche questi sono proprio scemi #gfvip pic.twitter.com/XFgHEYYXy3 — Federico (@Federic1910) January 1, 2022