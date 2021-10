grande-fratello-vip-6:-la-lite-tra-jo-squillo-e-soleil-sorge-(video)

Dopo il dramma per la tinta sbagliata ai danni di Francesca Cipriani del ‘Grande Fratello Vip 6‘, è nata un’accesa lite tra due guerriere della casa, Jo Squillo e Soleil Sorge. La deejay non ha gradito particolarmente la mancanza di tatto dell’influencer in un momento assai complicato in cui la Cipriani era in evidente difficoltà per il colore non riuscito ed il bruciore sulla propria cute (Qui, il video):

Ti ho detto che c’era il panico e tu sei arrivata a gamba testa dando il tacco sugli stinchi. Qui è questione di rispetto ed educazione. Eravamo tutti nel panico perché non veniva la tinta. Dici ‘Jo Squillo ha sbagliato’ che sono tre ore che mi prendevo cura di lei. Tienitelo per te e dopo me lo dici a parte. Non era il momento di dire che è venuta male e che ho sbagliato. In un momento così tragico non va bene. Non si dice ‘sbagliato’ capisci?! Tu ribalti le frittate e con me non lo fai! Se non vuoi discutere non iniziare. Ora prendi e te ne vai, come fai sempre. Poi però parli alle spalle.

Dal canto suo, invece, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha invitato la compagna d’avventura ad ammettere i propri sbagli nel ristabilire la giusta tonalità dei capelli di Francesca:

Ho visto i capelli che aveva, mentre lo facevate e il risultato finale e avete sbagliato. Non le avete fatto bene i capelli, dovevate fare ciocchetta per ciocca e non buttarle il decolorante. Ci sta sbagliare, prenditi le tue responsabilità. Preferivi una bella bugia invece che la verità? Quei capelli non vanno bene, gli hai fatto un mucchio decolorante. Sei tu che ribalti la frittata. Non ho più voglia di discutere basta.

Spostandosi, poi, qualche minuto dopo, in giardino con Katia Ricciarelli, Soleil si è lasciata andare ad un lungo sfogo nei confronti dell’ex coinquilina: “È veramente permalosa. Non puoi dirle che sbaglia una cosa che parte subito ad attaccare”.