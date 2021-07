grande-fratello-vip-6,-le-anticipazioni:-finalmente-i-primi-nomi-dei-partecipanti

Grande Fratello Vip 6, ecco le anticipazioni della nuova edizione, ecco chi sono i primi nomi dei partecipanti.

Alfonso Signorini (Getty Images)

La nuova edizione del Grande Fratello Vip si sta avvicinando sempre di più, infatti andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre, subito dopo l’estate. Finalmente sono arrivati i primi nomi ufficiali dei concorrenti che parteciperanno alla sesta edizione del reality show.

Alcuni vip sono già sicuri di partecipare, altri, invece, sono ancora in dubbio. Anche questa edizione vedrà la conduzione di Alfonso Signorini, dopo lo straordinario successo delle precedenti due edizioni da lui presentate. Il giornalista è già al lavoro insieme a tutto lo staff per la nuova stagione.

Per quanto riguarda gli opinionisti, Pupo ha deciso di abbandonare per motivi di lavoro nell’ambito musicale, mentre Antonella Elia non è stata confermata per decisione degli autori stessi. Alfonso Signorini ha scelto come opinionisti ufficiali Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e l’ex concorrente Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip 6, ecco i concorrenti della nuova edizione.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip partirà tra circa due mesi, Alfonso Signorini e gli autori del reality show sono già al lavoro per preparare al meglio la nuova edizione e per scegliere i concorrenti che saranno i protagonisti dello spettacolo.

I primi concorrenti della sesta edizione dello storico reality show di Canale 5 sono: Pamela Prati, Maria Monsè e Alex Di Giorgio. La prima ha già partecipato alla prima edizione dove venne espulsa a causa di varie violazioni al regolamento. Stessa cosa Maria Monsè che partecipò alla terza edizione, nel 2018.

Alex Di Giorgio, invece, è un nuotatore che ha partecipato a diverse olimpiadi. Altri concorrenti molto vicini ad entrare nella casa più spiata d’Italia sono Francesca Cipriani e il personaggio televisivo Giovanni Ciacci. Un altro nome è quello di Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Dayane Mello. Infine, ci dovrebbe essere anche Katia Ricciarelli, storica cantante italiana.