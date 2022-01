grande-fratello-vip-6,-manuel-bortuzzo-pensa-al-ritiro?

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022. Un appuntamento che arriva dopo i bagordi dell’ultimo dell’anno, la notte del divertimento, dei balli e anche di qualche uscita forse un po’ fuori dalle righe. Davanti a sé il GF a questo punto ha poco più di due mesi di durata. Poche settimane fa abbiamo assistito alle decisioni dei vipponi entrati nella casa già da metà settembre, la maggior parte di loro ha accettato la prosecuzione del gioco nonostante il prolungamento.

Questa sesta edizione supererà il record della scorsa annata concludendo il 14 marzo. Dopo i sì di concorrenti come Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro o Soleil Sorge, intenti a tenere duro fino alla fine, qualcuno inizia a ripensarci su. E’ il caso di Manuel Bortuzzo, tra i concorrenti più in bilico nella scelta già tempo fa. Quando Aldo Montano decise di non proseguire la sua avventura in casa, Manuel aveva iniziato a maturare il pensiero di non continuare ed uscire con il suo inseparabile amico. Era stata Lulù a convincerlo per rimanere in gioco, non senza difficoltà dato che all’ipotesi dell’abbandono Lulù la prese talmente male da arrivare a litigare con Bortuzzo.

Grande Fratello VIP 6, anche Gianmaria Antinolfi abbandona?

A tavola con Katia Ricciarelli e Carmen Russo il nuotatore ha svelato la sua intenzione: non rimanere fino alla finale (qualora non venisse eliminato in queste puntate) “Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!“, questa è la frase pronunciata da Manuel. Si tornerà a rivivere la situazione fotocopia avuta con Lulù un mese fa? In più, Bortuzzo potrebbe non essere l’unico ad aver ripreso in mano la possibilità di abbandonare la casa.

Anche Gianmaria Antinolfi (sempre più vicino a Federica Calemme) ci pensa su: “Tra 10 giorni, non ce la faccio più”, addirittura è in ballo l’ipotesi che possa lasciare il Grande Fratello VIP insieme a Manuel. Sarà così?