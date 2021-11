grande-fratello-vip-6,-manuel-bortuzzo-riceve-la-sorpresa-dell’amico-alex-(video)

Nel corso della ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 22 novembre 2021, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita a sorpresa dell’amico, Alex:

In questo viaggio sei solo. Senza di me. Io non posso essere personalmente con te. Ma sono qui con il tuo cuore. Riguardo quel viaggio… appena uscirai da qui lo affronteremo insieme fino all’ultimo giorno della nostra vita. Ho visto questi due mesi sono stati difficili per te. Ti conosco come le mie tasche. So che non è facile. Per te ancora di più. Qui hai una missione, uno scopo. Questa esperienza ti farà crescere tanto come uomo, come persona, amico, figlio. Quella missione, ultimamente, l’hai un po’ accantonata. Hai avuto dei momenti duri. Sei una montagna, una forza della natura ma, sei pur sempre un ragazzo, e a volte, hai delle debolezze. Fuori le persone ti amano. Ti vogliono vedere sorridente. So che per te non è facile. Fallo per noi. Pensaci. Sappilo che ti guardiamo. Non mollare. Il mondo fuori non è tanto più morbido di questa casa.