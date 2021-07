grande-fratello-vip-6,-news-ufficiali:-durata,-opinionisti,-data-di-inizio

Svelato il canovaccio del Grande Fratello Vip 6 che, come da pronostici, è stato confermato da Mediaset. Naturalmente andrà in onda su Canale Cinque. Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese è stata fatta anche chiarezza sulla durata del programma. Inizialmente saranno previste 21 puntate, così distribuite: 13 al lunedì e 8 al venerdì. Ciò significa che anche per la sesta edizione delle avventure della Casa più spiata d’Italia ci sarà quasi sempre il doppio appuntamento settimanale. Altra caratteristica confermata rispetto alla formula del GF Vip 5 è che lo show potrebbe poi essere allungato, laddove gli ascolti lo premieranno.

Ricapitolando, 21 puntate sono sicure di andare in onda, ma è probabile che diventeranno di più, share permettendo. “Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, ha dichiarato Piersilvio Berlusconi (quando si concluderà la messa in onda del GF Vip, decolleranno i reality show La Talpa e L’Isola dei Famosi).

GF Vip 6, data di partenza e opinionisti

Data di inizio – Non c’è ancora il giorno preciso ma è certo che il reality prenderà avvio attorno all’inizio dell’Autunno, quindi tra il 15 settembre e i primi di ottobre.

Anche le indiscrezioni relative alle nuove opinioniste sono state confermate: fuori Pupo e Antonella Elia e dentro Sonia Bruganelli – moglie di Paolo Bonolis – e Adriana Volpe. Il cast, invece, non è ancora stato reso noto. Se ne saprà qualcosa in più nelle prossime settimane.

Per quel che riguarda l’addio del cantante e della soubrette torinese, ci sono motivazioni differenti: Pupo ha scelto di dedicarsi di più alla musica ora che il Covid sembrerebbe aver leggermente allentato la presa facendo presagire che si potrebbe a breve tornare a popolare concerti e luoghi dedicati all’intrattenimento. Discorso diverso per la Elia, non confermata da Mediaset. Pare che abbiano pesato alcune sue escandescenze non passate inosservate ai vertici aziendali.

Ironia della sorte, il posto della piemontese sarà preso da Adriana Volpe che con Antonella ha avuto parecchie ruggini nel corso del GF Vip 4. Come si suol dire, la ruota gira…