grande-fratello-vip-6,-si-apre-un-caso-canna-gate?-cosa-sta-succedendo

Dobbiamo fare un salto di ormai 4 anni per andare a pescare una vicenda che in queste ore è tornata magicamente alla ribalta per il GF VIP. All’Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte e diversi concorrenti del reality show di quell’anno vennero coinvolti nel famigerato caso del ‘canna-gate’. Quante puntate vennero movimentate! quante trasmissioni se ne occuparono! e quante polemiche ne seguirono!

Anche la casa più spiata sta cadendo nello stesso caso? Il dubbio nasce soprattutto dal parlare che sta ruotando attorno a Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Fin dai primi giorni di permanenza in casa l’uomo ha lasciato intendere di essere un’anima libera, senza censure. La dice lunga una chiacchierata dello scorso 22 dicembre con Eva Grimaldi e Jessica Selassiè: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…“.

E’ per via delle parole di Sophie Codegoni (in una conversazione con Alessandro) che ora Barù si trova investito dalle critiche all’esterno della casa. Sophie infatti avrebbe rivelato che il concorrente avrebbe fatto qualcosa “di grave” nella notte di capodanno. Più specificatamente parlandone anche con Miriana (ed eludendo i microfoni) la ragazza avrebbe confermato che lui si sarebbe fatto una canna. La regia ha staccato le immagini senza dare qualche indizio in più, sarà per questo che la curiosità sul web si è fatta sempre più forte?

“Come ha fatto a portare l’erba in casa?” si domanda qualcuno accusando il concorrente. “Barù ha cartine e tabacco per le sigarette, stanotte sotto lo sguardo di tutti ne ha fatta una anche per Eva (Grimaldi, ndr). Lo stanno accusando ingiustamente e meritano un richiamo quelle che parlano sotto le coperte” scrive un altro utente per difenderlo.

Tra le ipotesi sul campo non è da escludere che Barù si sia portato del semplice tabacco o della cannabis light (sostanza legale in Italia). Restano i dubbi e a questo punto ci si chiede se per caso la vicenda sarà affrontata domani per la prima puntata del 2022 del GF VIP.

