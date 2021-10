grande-fratello-vip-6,-sorpresa-per-samy-youssef-da-angelo,-il-suo-educatore

L’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP, Samy Youssef, protagonista di una toccante sorpresa durante l’ottava puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua è stata sicuramente una delle storie più coinvolgenti ed interessanti di quelle raccontate all’interno della casa fino al momento. Samy, in piedi davanti al resto degli inquilini, ha raccontato il suo percorso di vita che non è stato affatto semplice. Racconta le sue origini e parla della sua famiglia “molto semplice ma che ha sempre lavorato per portare il cibo in tavola, mia madre vendeva la frutta porta a porta e mio padre era carpentiere“.

Samy parla anche dei momenti complicati vissuti tra suo padre e sua madre: “Ho vissuto con un padre violento, picchiava mia madre. Lo faceva perché neppure lui faceva una vita facile, ma non lo giustifico per questo”. A 10 anni poi Samy lascia la scuola per poter iniziare a lavorare come carpentiere per poter aiutare la famiglia, solo a 14 anni decide di sognare in grande e potersi trasferire in Italia: “Son salito su questo barcone da solo, il primo giorno pregavamo e il secondo non speravamo neppure di farcela” racconta ai ragazzi nella casa.

Per quindici giorni sono stato su un camion per quindici giorni per attraversare il deserto le onde del mare erano alte sette metri.

In Italia, Samy ha trovato la sua fortuna tra cui l’incontro con Angelo, il suo educatore della casa-famiglia Arcadia:

Mi ricordo come se fossi ieri quella mattina di luglio 2011, il giorno in cui sei arrivato. Da quando ha iniziato a lavorare ancora minorenne in un ristorante di amici, mandava tutto lo stipendio a casa in Egitto. Adesso hai bisogno di risposte, di poter portare a termine il rischio che avevi corso per realizzare i tuoi progetti e quelli della tua famiglia. Eri favoloso, sorridevi a tutti allora. Oggi i tuoi sogni sono diventati più grandi e tutti quelli che ti hanno conosciuto ti vogliono bene.

Oggi i genitori di Samy non fanno più il lavoro che facevano: “ora riesco a mantenere la mia famiglia”.

Il video della sorpresa a questo link.