grande-fratello-vip-7,-colpaccio-di-signorini:-un-giudice-di-masterchef-e-un-cavaliere-famoso-di-uomini-e-donne

Alfonso Signorini si sta preparando già per la nuova stagione del Grande Fratello Vip. Sarà la settima della versione dedicata ai personaggi famosi che, questa volta, potrebbe essere caratterizzata da una clamorosa novità. Il conduttore, infatti, vorrebbe realizzare un cast misto con volti già noti e persone più o meno sconosciute. In queste ore sono spuntati i primi possibili concorrenti, alcuni dei quali tutt’ora occupati in altri programmi. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta e le possibili novità del GF VIP 7.

Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini pazzo di Cloe D’Arcangelo

Da qualche giorno a questa parte è stata confermata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo alcuni dubbi riguardo la messa in onda, in quanto si pensava ad un anno di stop, Alfonso Signorini ritornerà al timone ancora una volta tra il mese di ottobre e quello di novembre. In virtù di ciò, il conduttore si è già messo all’opera per trovare i suoi inquilini.

Stando ai rumors, tra i primi nomi in cima alla sua lista, ci sarebbe Cloe D’Arcangelo, la bellissima ragazza che viene sempre inquadrata all’Isola dei Famosi. La modella, non a caso, avrebbe fatto colpo su Signorini, il quale avrebbe già avviato i contatti con lei. Insomma dovrebbe essere proprio lei la prima concorrente ufficiale di questo Grande Fratello Vip 7

Grande Fratello Vip 7: ci sarà anche Joe Bastianich?

Un altro volto molto stimato da Alfonso Signorini sarebbe anche Joe Bastianich. Conosciuto grazie a Masterchef Italia, di cui è stato uno dei tre giudici per diversi anni, il noto imprenditore ora è diventato una iena del programma Le Iene. Non è la prima vota che partecipa ad un programma Mediaset, in quanto qualche anno fa fu arruolato da Maria De Filippi per Amici Celebrities. Ai due format di Cologno Monzese potrebbe aggiungersi anche il Grande Fratello Vip. Il conduttore, non a caso, avrebbe espresso la volontà di averlo nel suo cast e pare proprio che qualcosa si stia già muovendo tra le parti.

Grande Fratello Vip 7: cosa cambierà?

Come abbiamo già detto, la settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe vedere una clamorosa novità. Oltre ai vip saranno inclusi anche i nip, cioè le persone estranee al mondo televisivo. Stando ai rumors, Alfonso Signorini avrebbe ricercato tra TikTok e Instagram, dunque tra influencers e tiktoker. Qualche inquilino potrebbe arrivare anche dal mondo di Youtube o dalla moda. Va detto che i personaggi non saranno del tutto sconosciuti, in quanto già noti sul web in qualche modo. L’idea di introdurre questa variante pare finalizzata ad incuriosire il telespettatore, il quale non si ritroverebbe ad assistere sempre alle stesse persone e alle stesse storie.

L’articolo Grande Fratello Vip 7, Colpaccio di Signorini: Un giudice di Masterchef e un cavaliere famoso di Uomini e Donne proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.