grande-fratello-vip,-arriva-un’altra-espulsione-“ha-infranto-due-volte-il-regolamento”-signorini-furioso

Al Grande Fratello Vip c’è un’aria molto tesa e tutti i concorrenti sono sull’attenti per la paura di essere squalificati. Ma ne stanno combinando una più del diavolo. Adesso è Wilma Goich a finire sotto l’occhio dei riflettori per aver infranto il regolamento ben due volte nelle ultime ore. I telespettatori più appassionati del reality sono sempre con la televisione aperta sulla diretta dalla casa più spiata d’Italia, e non si lasciano sfuggire alcun dettaglio. Per questo, adesso che il sentiment generale è di rabbia nei confronti dei concorrenti, sono sempre pronti a far notare chi sbaglia.

Così sui social ha girato moltissimo il video che riprende Wilma Goich mentre infrange il regolamento del Grande Fratello Vip. Ci sono delle regole molto rigide da rispettare: una di queste è quella di non coprire o togliere mai il microfono, se non quando si va a dormire. La produzione deve essere sicura che il pubblico possa sempre ascoltare gli scambi di opinioni tra i concorrenti in gara, anche per potere essere maggiormente libero di farsi un’idea propria. A decidere chi viene salvato di puntata in puntata, infatti, sono proprio i telespettatori che partecipano al televoto del serale.

E’ importante seguire le vicende che accadono all’interno della casa del Grande Fratello Vip per scegliere chi votare come preferito o chi eliminare. Per questo, i Vipponi non possono assolutamente coprire o togliere il microfono per non far ascoltare le loro parole. E questo è quello che ha fatto Wilma Goich. Peccato però che nonostante il suo tentativo, le parole si siano sentite ugualmente. La donna ha affermato: “Per domani bisognerebbe mettersi d’accordo sulle nomination da fare.. tappatevi il microfono. Sì, accordiamoci anche per equilibrare”, contravvenendo ben due volte al regolamento.

Infatti una delle regole fondamentali del Grande Fratello Vip è proprio quella di non mettersi d’accordo per le nomination. Queste dovrebbero essere spontanee e, soprattutto, i concorrenti non dovrebbero poter fare dei calcoli certi prima di decidere quale nome fare ad Alfonso Signorini. Insomma, Wilma Goich ha mostrato per ben due volte di non prestare attenzione alle regole imposte dalla produzione e i telespettatori lo hanno immediatamente notato. Adesso resta da vedere se stasera, in puntata, anche il presentatore riprenderà la donna con una delle sue famose punizioni.

Intanto, oltre ai concorrenti che cercano di censurare le loro parole, anche lo stesso Grande Fratello Vip sta cercando il più possibile di rimanere nella strada del politicamente corretto. Il caso di Marco Bellavia ha infiammato troppo gli animi e dopo la denuncia da parte del Codacons bisogna stare realmente attenti. Ieri la produzione ha interrotto la diretta per molto tempo. Ufficialmente si è parlato di un guasto tecnico, ma sono in molti a pensare che Alfonso Signorini stesse avvisando i concorrenti della situazione. Infatti, quando le telecamere si sono riaccese sulla casa, abbiamo visto l’uscita di Sara Manfuso. Che la denuncia le abbia dato la spinta finale per andar via?

Grande Fratello Vip, Arriva un’altra espulsione “Ha infranto due volte il regolamento” Signorini furioso scritto su Più Donna da Maria Costanzo.