Grande Fratello Vip, Barù a cena proprio con lei ma le foto subito spariscono. Ecco le immagini cancellate, Fan in delirio

Il Grande Fratello Vip è finito da poche settimane ma i Jerù sono ancora molto agguerriti e sognano di vedere i loro beniamini insieme. Per questo, quando hanno scoperto le storie di una bella donna a cena con Barù, sono rimasti molto delusi. Gli scatti sono stati cancellati, ma decisamente troppo tardi e adesso sono tutti allarmati. L’ex gieffino si trovava in Toscana, in compagnia di questa sconosciuta che potrebbe essere un flirt, una passione o anche semplicemente un’amica. E’ stata lei a condividere gli scatti con i suoi follower, senza rendersi conto delle conseguenze inevitabili.

I fans dei Jerù, infatti, hanno incominciato a cercare ogni indizio per capire se i due coroneranno o meno il loro sogno d’amore. E’ stata questa la storia che ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo fino all’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Messo da parte il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, tutti gli occhi si sono puntati sulla maggiore della Selassiè, che sin dal primo momento nella casa era apparsa come la ragazza un po’ sfigata cui nessuno prestava attenzione. L’arrivo di Barù ha dato modo a Jessica di rivalersi e far conoscere al pubblico il suo lato più femminile.

I telespettatori hanno cominciato a fare il tifo per lei, al punto che Jessica ha vinto il Grande Fratello Vip. Ma l’ultima puntata è arrivata senza che il pubblico venisse accontentato riguardo la sua fame di love story. E questo porta sempre all’esagerazione. I fans possono spesso diventare insistenti, a volte anche pericolosi. Ultimamente, una infermiera romana che era stata tacciata di avere un flirt con il bel nobile è stata minacciata e insultata, al punto che lei ha scelto di denunciare gli utenti completamente fuori di testa. Probabilmente, anche la donna delle storie Instagram potrebbe aver ricevuto lo stesso trattamento.

Dal suo profilo social, infatti, sono immediatamente scomparse le fotografie in cui Barù è chiaramente visibile, per lasciare il posto a un unico scatto che riprende esclusivamente le mani dell’ex gieffino. Troppo tardi, i fans dei Gerù hanno già visto e segnato tutto e sono pronti a rimettersi in gioco. Intanto, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha fatto una diretta in cui è intervenuto anche il suo ex coinquilino. Jessica Selassiè ha affrontato diversi argomenti, ammettendo anche il suo desiderio di recuperare il rapporto con Soleil Sorge. Ma le visualizzazioni sono arrivate alle stelle quando è intervenuto anche l’uomo.

Barù le ha chiesto spiritosamente se le piacesse la pasta con le cipolle. Chi ha guardato il Grande Fratello Vip è perfettamente a conoscenza del fatto che Jessica e le sorelle non sopportano né la cipolla né l’aglio. Lei e il nobile, esperto di cucina, hanno spesso discusso sull’argomento. Ed è stato proprio in cucina che hanno cominciato a flirtare. Adesso che il reality è finito, non possiamo più seguirli con la stessa assiduità, ma sappiamo che la Selassiè non ha ancora lavato il jeans che Barù aveva firmato, e a Verissimo la giovane ha ammesso che i due si stavano accordando per un appuntamento.

