Grande Fratello Vip, Barù finalmente si dichiara a Jessica Selassiè. Il gesto eclatante che nessuno si aspettava. Fan in delirio

Al Grande Fratello Vip si è formato un nuovo triangolo, quello tra Delia Duran, Barù e Jessica Selassiè. Negli ultimi giorni i fans della coppia Jerù, come sono stati chiamati all’esterno, hanno notato un atteggiamento dell’uomo nei confronti della principessa che lascia ben sperare. Tutto è successo quando i Vipponi della casa più spiata d’Italia hanno organizzato una festa in giardino con tanto di barbecue fatto dallo stesso Barù. La ‘moglie’ di Alex Belli ha messo una fetta di pane sulla griglia, scatenando una reazione molto forte da parte di Gherardo, che immediatamente lo ha lanciato in aria.

“Ma no, devi stare ferma. Lo avevo appena pulito per Jessi” ha esclamato seccato Barù. Jessica Selassiè infatti è allergica al glutine e bisogna prestare molta attenzione nei suoi confronti in materia di cibo. La reazione di Gherardo nei confronti di Delia Duran ci fa notare una grande preoccupazione dell’uomo nei riguardi del benessere della principessa. Il video di quel momento è diventato virale sui social e ha fatto ben sperare i fans della coppia. Intanto, la festa al Grande Fratello Vip è continuata con altri risvolti interessanti. Abbiamo visto la ragazza ballare e dimenarsi per fare colpo sull’oggetto dei suoi desideri.

Jessica Selassiè si è lanciata anche in un twerking sfrenato vicino a Barù, che ha fatto finta, dal suo canto, di essere completamente disinteressato. Un atteggiamento il suo che sta andando avanti ormai da un po’ di tempo. Gherardo Della Gherardesca si comporta in un modo molto ambiguo nei confronti della principessa. A volte sembra sia realmente attratto da lei, altre volte la ignora completamente e insiste nel dire di non provare alcun interesse dal punto di vista amoroso. Questo ha scatenato opinioni differenti nei telespettatori del Grande Fratello Vip.

C’è chi pensa che Jessica Selassiè debba insistere nel corteggiarlo come sta facendo, chi invece pensa che il disinteresse evidente di lui la fa diventare ridicola. Noi pensiamo che, dopo aver visto Gianmaria Antinolfi provarci con ogni single respirante e riuscire nel suo intento portandole allo stremo, possiamo anche sopportare di vedere la principessa fare lo stesso nei confronti di Barù. Sicuramente, la donna che corteggia l’uomo è ugualmente un bel vedere, e la giovane lo fa con una caparbietà ma anche con una timidezza che ci piace tantissimo. E anche il presentatore del Grande Fratello Vip sembra essere d’accordo.

Alfonso Signorini infatti ha consigliato a Jessica Selassiè di non demordere. Prima o poi i risultati arriveranno. Proprio durante l’ultima serata del Grande Fratello Vip abbiamo visto lo scontro tra le due donne coinvolte in questa storia. La principessa è molto arrabbiata con Delia Duran per il suo atteggiamento giocoso nei confronti di Barù. Ma la ‘moglie’ di Alex Belli vuole solo divertirsi, senza guardare in faccia a nessuno. Adesso che suo marito è rientrato nella casa più spiata d’Italia, però, probabilmente avrà molto meno tempo da dedicare a Gherardo, per la felicità di Jessi.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Grande Fratello Vip, Barù finalmente si dichiara a Jessica Selassiè. Il gesto eclatante che nessuno si aspettava. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.