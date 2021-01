Oggi sembra che vadano molto d’accordo, ma il rapporto tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso non è sempre stato rose e fiori, anzi. I famosissimi volti Mediaset non hanno risparmiato, nel corso degli anni, frecciatine e stoccate l’uno nei confronti dell’altro. Oggi sono entrambi in prima linea sulla rete. Il direttore di Chi sta ottenendo enorme successo col suo Grande Fratello Vip al punto di meritare anche la serata di Capodanno e continui prolungamenti del reality. Barbarita invece è la regina indiscussa della domenica e dei pomeriggi con il suo Pomeriggio 5.

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso sembrano quindi portati a doversi sopportare e soprattutto sponsorizzare a vicenda, considerato che la regina del trash non manca mai di ospitare i concorrenti del Grande Fratello Vip nel suo salotto, una volta che questi sono usciti dalla casa più spiata d’Italia. Ma dietro questo rapporto benevolo cosa si nasconde? Ricordiamo bene le parole niente affatto gentili che si sono scambiati a vicenda. In particolare, il presentatore del GfVip ha parlato più di una volta della sua collega, definendola falsa e affermando di non amare la sua televisione.

“La D’Urso non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta” Disse Alfonso Signorini intervistato da Belve di Francesca Fagnani. Fin qui tutto bene, ma successivamente il direttore di Chi è intervenuto anche sui modi di fare di Barbara D’Urso: “Non mi piacciono certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”.

Che Barbara D’Urso non sia famosa per essere spontanea è ben risaputo, ma non sono molti quelli che lo dicono chiaramente e senza peli sulla lingua. Ma cosa ne pensano i telespettatori? Preferiscono Barbarita o Alfonso Signorini? Leggiamo alcuni commenti comparsi sul web in risposta alle parole del conduttore del Grande Fratello Vip: “Parla proprio Signorini? Il suo GfVip è inguardabile / Signorini dovrebbe vergognarsi, i suoi concorrenti vengono tutti dai salotti della D’Urso / Sono d’accordo con Alfonso, la televisione di Barbara D’Urso è pietosa / Sono uno peggio dell’altra!/ Meglio Signorini, lei è proprio falsa”.

Ad oggi Barbara D’Urso e Alfonso Signorini possono essere paragonati grazie al loro modo di gestire il reality show, ma un tempo il direttore di Chi ha avuto da ridire anche su questo: “Barbara D’Urso? Una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però, non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash”. Non mancò a quel tempo la risposta di Barbarita, che affermò di accettare critiche solo da Maurizio Costanzo, da lei considerato un maestro. “Signorini? A lui non piace il GF perché è trash? Allora significa che a lui piacerà la sua tv che a quanto pare non è trash”.

Un rapporto, come abbiamo potuto constatare, fatto di stoccate e critiche quello tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Oggi il direttore di Chi è al timone del Grande Fratello Vip e sembra essere molto attento a non far prendere al reality la piega trash che invece la collega predilige senza grossi risultati però. Anche i termini sono cambiati: nella puntata di ieri lunedì 25 gennaio non è passata inosservata l’autocorrezione del direttore: parlando con Alda D’Eusanio, che venerdì entrerà nella casa come concorrente, le dice: “Ti aspetto col cuo..” ma subito si interrompe, forse rendendosi conto che la frase è la stessa che Barbara D’Urso utilizza per concludere le sue trasmissioni, e si corregge “Con tutto il mio cuore”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.