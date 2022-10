grande-fratello-vip,-colpo-grosso-di-alfonso-signorini.-cinque-nuovi-ingressi,-anche-una-ex-famosa

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e Alfonso Signorini deve già ricorrere ai nuovi concorrenti, per cercare di rimpolpare un cast in difficoltà. Un’edizione iniziata in modo tormentato quella di quest’anno, ma che è riuscita ad attrarre l’attenzione del pubblico sin dalle prime puntate. Il caso di Marco Bellavia ha avuto una risonanza mediatica incredibile. L’Italia intera conosce la storia di quest’uomo entrato nella casa con problemi di depressione, ignorato e deriso dai suoi coinquilini, costretto a uscire e a tornare ad affrontare la sua malattia nella più totale solitudine.

Il pubblico si è stretto intorno all’ex attore di bim bum bam accusando gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Tutti i salotti televisivi ne hanno parlato, dando grande visibilità al reality che potrebbe diventare il più seguito degli ultimi anni. Dall’altro lato, però, il presentatore si è trovato costretto a decimare il cast costruito con tanto impegno. Alfonso Signorini trascorre mesi a inseguire i personaggi più ambiti, a cercare di capire quali Vipponi potrebbero donare al reality qualcosa di interessante. Mesi di provini, di incontri, di decisioni che con il caso di Marco Bellavia sono state mandate un po’ all’aria.

Non solo l’attore ha abbandonato il Grande Fratello Vip, per quanto altri protagonisti sono stati eliminati o hanno abbandonato per loro scelta. La prima a essere squalificata è stata Ginevra Lamborghini, la sorella della famosissima cantante che aveva interessato i telespettatori proprio per il difficile rapporto (o non rapporto) con Elettra. La donna, in un eccesso di rabbia nei confronti di Marco Bellavia, aveva pronunciato una frase che la produzione ha ritenuto inaccettabile: “Lui merita di essere bullizzato” aveva detto, meritando così l’immediata eliminazione dal gioco, che è avvenuta tra le lacrime.

Il secondo a essere squalificato è stato Giovanni Ciacci. Arrabbiato per la nomination di Marco Bellavia nei suoi confronti, aveva ripetutamente ignorato i suoi tentativi di avvicinamento e anche i suoi momenti di profondo sconforto. I telespettatori non gli hanno perdonato la scena in cui, mentre l’attore di bim bum bam era sdraiato a terra in lacrime, lui gli era passato accanto senza degnarlo di uno sguardo. Così, il costumista e opinionista televisivo è stato eliminato proprio dal pubblico grazie a un televoto punitivo con altri concorrenti che avevano trattato spiacevolmente il coinquilino in difficoltà.

Infine c’è stato il caso di Sara Manfuso. Ancora non si capisce bene se la donna abbia deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip per la denuncia del Codacons contro i concorrenti, o per altri motivi che ha poi cercato di esprimere in studio, provocando la rabbia di Alfonso Signorini. Fatto sta che adesso nella casa ci sono ben quattro personaggi in meno. Una situazione da risolvere, e quindi ci aspettiamo da un momento all’altro l’ingresso di nuovi Vipponi. Non sappiamo se il presentatore si avvarrà delle riserve che avrebbe voluto inserire nei mesi successivi o se sta facendo nuovi colloqui. L’unico nome di cui si parla adesso è quello di Helena Prestes, compagna di Nikita Pelizon a Pechino Express ed ex fidanzata di Antonino Spinalbese.

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.