grande-fratello-vip,-come-si-decifra-il-codice-snap,-usato-dai-vipponi-per-dirsi-le-cose-segrete-in-casa

Andrea Maestrelli ha utilizzato un linguaggio in codice per accusare Nicole Murgia di averlo picchiato e tradito. E’ successo al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti conoscono bene di essere perennemente ripresi dalle telecamere. E’ difficile tenere al sicuro i segreti quando si è sotto osservazione 24 ore su 24. Soprattutto quando ci sono molte persone disposte ad ascoltarti. In questo caso, il gieffino si stava sfogando con Edoardo Tavassi ed era molto desideroso di dirgli la verità riguardo la sua ultima relazione. Soprattutto, voleva raccontargli i motivi della rottura.

Evidentemente Andrea Maestrelli non era pronto a condividere queste informazioni con l’Italia intera. Ma non avrebbe dovuto usare per farlo uno dei messaggi in codice più utilizzati nel mondo di Tik Tok. E’ lui il nuovo social del momento. Anche Instagram sembra diventare obsoleto davanti all’attrattiva dei video di pochi secondi che catturano l’attenzione di tutti. Così in molti hanno subito riconosciuto il linguaggio utilizzato dal concorrente del Grande Fratello Vip. Si chiama Snap e gli utenti lo utilizzano per comunicare ai loro follower le frasi più segrete.

Per avvisare Edoardo Tavassi della sua scelta in termini di linguaggio criptato, Andrea Maestrelli ha esordito al Grande Fratello Vip dicendo “Snap è il nome del gioco”. Ma prima di capire quale messaggio voleva rivelargli, vediamo come funziona questo codice da tiktoker. Per indicare una consonante bisogna pronunciare una frase che inizi con la consonante stessa. Invece per indicare le vocali bisogna schioccare le dita: una volta per la A, due volte per la E e così via. Ad esempio, per pronunciare la parola gatto bisognerà dire: giochiamo insieme, uno schiocco, tieni la corda, tenta di lanciarla, quattro schiocchi.

Un linguaggio impegnativo ma che potrebbe essere molto utile per i concorrenti del Grande Fratello Vip, quando non vogliono far sapere i contenuti dei loro sfoghi. Non hanno fatto i conti con i social. Gli utenti sono attentissimi e sempre pronti a commentare. Quest’anno è stato dato loro un grande potere: possono intervenire durante le dirette grazie a Giulia Salemi, che riporta i twitter più importanti direttamente ad Alfonso Signorini. E il presentatore non si farà di certo sfuggire una notizia così importante. Siamo certi che lui non sia stato in grado di decodificare lo Snap.

Ma Alfonso Signorini non è il solo a osservare le vicende che avvengono al Grande Fratello Vip e la frase non ha tardato a essere tradotta ovunque. “Mi menava. Sono stato due volte all’ospedale” ha detto in realtà Andrea Maestrelli a Edoardo Tavassi. La seconda parola invece era “Corna”. Un messaggio molto chiaro che tira in ballo la sua famosa ex fidanzata, Nicole Murgia. Lei stessa aveva ammesso di aver lanciato un piatto contro il suo ex, e di aver messaggiato con un altro quando era impegnata. Sicuramente il presentatore vorrà andare più a fondo in questa storia.

