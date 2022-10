Grande Fratello Vip, com’era Gegia quando è andata a letto con Pupo. Bellissima, da non credere

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e sono state svelate notizie piccanti riguardo una delle ex concorrenti e Pupo, che solo due anni fa era opinionista al reality show. La Vippona in questione è Gegia, personaggio molto simpatico che è stato penalizzato per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Anche davanti l’amore del pubblico per l’attore e davanti alle scene sul suo stato depressivo, infatti, la donna non ha avuto la furbizia di cambiare rotta e di dirsi dispiaciuta ma ha continuato a mostrare la sua incomprensione nei riguardi dell’uomo in difficoltà.

Così, l’hanno punita sia i compagni che i telespettatori e al primo televoto Gegia è stata cacciata dal Grande Fratello Vip. Una concorrente molto simpatica che avrebbe potuto regalarci delle gag divertenti e appassionarci con il suo amore per Mamed, un misterioso uomo straniero incontrato in un aeroporto. Ma Alfonso Signorini non ha messo la donna in un angolo e nelle ultime puntate sta dimostrando di voler dare ancora spazio ai Vipponi squalificati. E ieri la donna ha avuto il suo momento al centro dello studio accanto al presentatore, proprio per parlare di una notte di sesso con il famosissimo cantante.

E’ stato Pupo stesso a svelare di aver condiviso una notte di passione insieme a Gegia. Intervistato da Dagospia, ha raccontato anche dei dettagli in merito: “Mi trovavo ai giardini Naxos, fu in quell’occasione che mi ritrovai nel letto Gegia. Facemmo l’amore con gioia, trasporto e passione”. Sicuramente un bel ricordo che Alfonso Signorini non poteva omettere di affrontare al Grande Fratello Vip. E la ex concorrente ha confermato il tutto, ricordando che aveva solo diciotto anni quando si è andata a infilare nel letto del cantante. Un’esperienza che non ricorda nei dettagli ma che è convinta sia stata piacevole.

“Avevo diciotto anni. Ricordo di essere stata bene, ricordo Pupo piccolo, tutto bianco, sembrava un’ovolina. Era morbido, giovane, bianco bianco”. Insomma, non proprio il tipo di adone che tutte noi sogneremmo. Gegia lo ha letteralmente paragonato a una mozzarella. Ma gli ha anche lanciato un appello: “Non mi fare causa, non ho niente, non posso darti niente”. Così, per farsi perdonare, è passata ai complimenti: “Era molto focoso, molto bravo, molto carino. Sono stata soddisfatta”. Non possiamo fare altro che aspettare di vedere quali altri scoop ci regalerà il Grande Fratello Vip quest’anno.

Intanto ieri Marco Bellavia ha fatto ritorno nella casa più spiata d’Italia insieme ad Alfonso Signorini per affrontare i suoi ex coinquilini. Nel giardino del Grande Fratello Vip, tutti loro sono stati frizzati per ascoltare in silenzio le parole del concorrente più chiacchierato in assoluto. Il suo discorso è stato di rimprovero. L’ex attore di bim bum bam si è detto molto rattristato dalle terribili parole che gli altri concorrenti hanno pronunciato nei suoi confronti. Sono stati proprio loro a costringerlo ad abbandonare il reality. Ma alla fine li ha invitati a cambiare atteggiamento e a costruire qualcosa di buono da questa esperienza.

Grande Fratello Vip, com’era Gegia quando è andata a letto con Pupo. Bellissima, da non credere scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

