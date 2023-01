Grande Fratello Vip, Crisi tra Edoardo e Antonella. Stavolta il papà è una furia e fa un gesto inaspettato

Il padre di Antonella Fiordelisi ha smesso di seguire Edoardo Donnamaria sui social a causa dei suoi atteggiamenti all’interno del Grande Fratello Vip. La coppia che ha fatto chiacchierare sin dai primi giorni nella casa più spiata d’Italia è scoppiata. A lungo il ragazzo ha tentato di conquistare il cuore della bella dal carattere difficile. Tutti pensavano che lui fosse incredibilmente innamorato. Allo stesso tempo, tutti accusavano lei di giocare soltanto. Infatti la ragazza continuava a flirtare con gli altri concorrenti e sembrava essere molto restia a iniziare una storia d’amore.

Fu proprio l’intervento del suo papà a farle cambiare idea. Al Grande Fratello Vip l’influenza delle persone che sono fuori la casa si fa sentire di certo. Da quando è Alfonso Signorini a condurre, il reality non si concentra più esclusivamente sulle dinamiche che avvengono tra i diversi concorrenti. Il presentatore sceglie i personaggi con cura e li mette in condizione di rivelare moltissimi dettagli riguardo la loro vita privata. E così vengono chiamate in causa le loro famiglie, gli ex fidanzati, gli scheletri nell’armadio e tanto altri. Questi incontri si susseguono puntata dopo puntata e spesso influenzano i Vipponi.

E’ quello che accadde ad Antonella Fiordelisi durante l’incontro con il suo papà. Fino a quel momento l’influencer aveva alzato un muro nei confronti di Edoardo Donnamaria. Poi suo padre le aveva rivelato di essere diventato lui stesso un Donnalisi. Con l’unione dei due cognomi si intendono tutte le persone che fanno il tifo per una determinata coppia. Quella puntata del Grande Fratello Vip è stata determinante, perché da quel momento la concorrente ha deciso di mettere da parte tutte le sue paure e di lasciare entrare il suo corteggiatore nella sua vita senza più ostacoli.

La storia d’amore è durata un po’, ma adesso sembra che i due siano giunti al capolinea. Ed è proprio Edoardo Donnamaria a fare la retromarcia. Lui che si era definito innamorato, che ha sempre difeso la sua fidanzata dal carattere difficile, che l’ha voluta nonostante tutto, adesso si è scocciato. E lo ha fatto alleandosi con i più grandi nemici dell’influencer all’interno del Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia, con cui in passato ha anche avuto una storia di passione, e Edoardo Tavassi. Sempre più spesso il trio si riunisce per prendere in giro la giovane concorrente, imitarne gli atteggiamenti e ridere alle sue spalle.

Edoardo Donnamaria non ne può più e lo ha dimostrato anche con una eclatante dichiarazione. Quando a Capodanno Nicole Murgia gli ha chiesto cosa avrebbe cancellato del suo 2022, lui ha risposto a gran voce: “Antonella”. Molto spesso critica i suoi atteggiamenti, le da della puttana per il suo modo di ballare. Insomma, un voltafaccia che sembra definitivo e che ha portato oggi a una reazione del padre della Fiordelisi. Un tempo era un Donnalisi, oggi invece ha deciso di smettere di seguire il suo ex genero sui social. Chissà se durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip la ragazza lo verrà a sapere o meno.

Grande Fratello Vip, Crisi tra Edoardo e Antonella. Stavolta il papà è una furia e fa un gesto inaspettato scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

