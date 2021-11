grande-fratello-vip,-delia-duran-una-furia-contro-soleil-“tu-sei-una-…”

Ieri venerdì 5 novembre 2021 è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello vip 6. Non sono di certo mancati i colpi di scena e soprattutto è stata una puntata davvero molto dura per uno dei concorrenti. Stiamo parlando di Alex Belli, il quale è stato sostanzialmente al centro di diverse dinamiche a cominciare dalla lite con Aldo Montano a finire ad una frase che avrebbe riferito e che avrebbe avuto come destinatario Manuel bortuzzo. Ad ogni modo, nel corso della puntata ci sarebbe stato anche un momento in cui Alex ha avuto un confronto piuttosto acceso con la moglie Delia Duran. Ma procediamo con ordine.

Grande fratello vip 6, inizio col botto per Alex Belli

All’inizio puntata già Alfonso Signorini pare avesse annunciato a tutti che la puntata sarebbe stata davvero ricca di colpi di scena e “piena di tensione”. Inizialmente si è parlato della Lite avvenuta tra Alto e Alex ed i due si sono ancora una volta scontrati in diretta tv arrivando anche ad utilizzare dei toni piuttosto accesi. Aldo avrebbe chiesto scusa per il comportamento tenuto lo scorso martedì, ma poi sarebbe ritornato ad utilizzare un linguaggio piuttosto aggressivo. I due alla fine hanno discusso ancora una volta e non sono sicuramente mancati momenti di tensione. Ciò che importa e che poi alla fine i due si sono stretti la mano Come per cercare di metterci una pietra sopra.

Delia Duran, scontro con Soleil Sorge

Soleil è stata chiamata dal conduttore ad uscire e andare in passerella, dove ad attenderla pare ci fosse proprio lei, Delia Duran. La moglie del noto attore pare si sia infuriata per quanto visto in queste settimane. “Sei entrata parlando di rispetto per le donne, ma sei la prima a non portare rispetto (…) La tua amicizia per me è tanto (…) Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex, ricordati che io sono fuori (…) E’ un uomo sposato, dovresti vergognarti (…) Sento, vedo, ascolto. Ti devi vergognare veramente”. Queste le parole di Delia, alle quali Soleil ha risposto, chiedendole scusa. “Ti garantisco che da parte mia non c’è mai stata volontà di ferirti (…) Non dovresti prendertela con me”. A quel punto poi la moglie di Belli avrebbe rincarato la dose dicendo: “Ti sei svelata per quello che sei: sei una gatta morta”.

Il faccia a faccia tra Alex e la moglie

Alex a fine serata sembra aver avuto un faccia e faccia con la moglie Delia nel giardino di casa. La donna è apparsa in lacrime e nel vedere la disperazione di Delia, Alex è andato su tutte le furie. “Non ho mai messo in dubbio il nostro amore (…) Ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto (…) Io spero che tu mi chiedi scusa e chiedi scusa a tutta la tua famiglia (…)”. Queste le parole di Delia, la quale è stata rassicurata dal marito che ha cercato in tutto e per tutto di farle capire che tra lui e Soleil c’è solo una grande amicizia. “Io non dormo la sera”, avrebbe aggiunto Delia. A quel punto Alex avrebbe pensato di uscire dalla casa. “Ti amo alla follia, non me ne frega niente di tutto questo”.