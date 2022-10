grande-fratello-vip,-fuori-anche-amaurys-perez.-il-gieffino-deve-lasciare-la-casa

Le squalifiche al Grande Fratello Vip potrebbero non essere terminate, considerato che la puntata si è chiusa con una bestemmia in diretta. Sono stati moltissimi i telespettatori che, ascoltate le parole pronunciate da Amaurys Perez, hanno mandato dei messaggi per renderlo noto al presentatore. Quest’anno infatti il reality è diventato incredibilmente social. La voce del popolo non si esprime più esclusivamente attraverso il televoto, ma interviene durante la puntata del serale con le sue idee in merito a quello che accade all’interno della casa. E la portavoce dei social è la bravissima e bellissima Giulia Salemi.

Una ventata di freschezza e gioventù che ha inserito all’interno del Grande Fratello Vip una grande innovazione. D’altra parte, Alfonso Signorini come opinionista si è avvalso invece di due veterane, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Una grande squadra quella che è in studio, senza ombra di dubbio. Non si può dire lo stesso però del cast all’interno della casa. Il reality è cominciato da sole poche settimane e ne stanno combinando di tutti i colori. Il caso di Marco Bellavia, tra i più chiacchierati d’Italia, ha portato all’eliminazione non prevista di ben quattro concorrenti.

Adesso potrebbe essere il turno di Amaurys Perez ad essere squalificato dal Grande Fratello Vip. E Alfonso Signorini è stato chiarissimo in merito: se realmente c’è stata la bestemmia, l’uomo dovrà abbandonare la casa. E’ successo tutto al termine della puntata andata in onda ieri sera. Il presentatore ha annunciato i tre nominati della settimana: Antonino Spinalbese, Gioele e Nikita. Successivamente, ha preso nota delle diverse segnalazioni in merito alla frase pronunciata in diretta. Frase che durante le ultime edizioni ha provocato moltissime squalifiche e malcontento.

“Vi dico che ci è stata segnalata, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia, sono assolutamente dure, e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile e al di sopra di qualsiasi dubbio, e necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”. Sono queste le parole con cui Alfonso Signorini ha chiuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Non ci resta che aspettare lunedì per capire se il provvedimento verrà preso o meno. Ma il regolamento del reality diventa sempre meno chiaro. L’anno scorso il presentatore aveva affermato di voler essere meno rigido, e di aver deciso di giudicare le intenzioni del personaggio piuttosto che una parola sbagliata. Così sono state perdonate moltissime offese e solo pochi concorrenti sono incorsi in una squalifica. Una bestemmia, per quanto grave possa essere, spesso viene utilizzata come intercalare in Italia. Il Grande Fratello Vip ha ripreso quindi la sua severità dopo il caso di Marco Bellavia?

