Grande Fratello Vip, Giaele De Donà tradita dall’amica, “Adesso vi svelo la verità sul suo matrimonio” Fan senza parole

Quando si entra nella casa del Grande Fratello Vip si perde ogni contatto con il mondo esterno e anche un’amica carissima può pugnalarti alle spalle. E’ quello che sta succedendo a Giaele De Donà, che sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sta facendo parlare moltissimo per la sua relazione aperta. L’anno scorso era stato Alex Belli a introdurre il tema dell’amore libero. L’uomo insisteva nel dire che lui e sua moglie, Delia Duran, erano liberi di avere rapporti con altre persone e spesso lo facevano anche insieme, per condividere il momento sessuale.

Le sue rivelazioni al Grande Fratello Vip erano state contraddette dal fatto che Delia Duran si è dimostrata estremamente gelosa del rapporto di Alex Belli con Soleil Sorge. Ma ad oggi pensiamo che questa potrebbe essere stata semplicemente una mossa per ottenere visibilità. Oggi è il turno di Giaele De Donà, che alza il tiro di questo famoso amore libero. La donna ha trovato come marito un milionario americano che ha sposato all’inizio dell’anno e che vede soltanto poche volte, per poi continuare a fare la sua vita durante il resto del tempo. Una vita super lussuosa e senza freni che lei ama moltissimo.

In un primo momento al Grande Fratello Vip hanno pensato addirittura che questo marito fosse inventato. Ma Alfonso Signorini ha trovato le prove del matrimonio e adesso a confermarlo è stata anche un’amica di Giaele De Donà. Stiamo parlando di Emy Buono, che abbiamo visto l’anno scorso come concorrente di La pupa e il secchione show. La donna ha confermato che si sono tenute delle nozze ufficiali in Comune a Jesolo il 22 gennaio del 2022, mentre che a febbraio c’è stata la celebrazione con amici e famiglia in Messico. Afferma anche di aver partecipato all’addio al nubilato della modella.

Riguardo al lavoro di Bradford Beck (il marito di Gioele) ha detto: “Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza.” La donna ha affermato che la concorrente del Grande Fratello Vip non è mai andata a vivere con suo marito, ma è restata a Milano dove ha un appartamento in zona centrale. Lui invece si trova a Los Angeles e a detta di Amy Buono non è neanche interessato a seguire il reality in cui è impegnata sua moglie.

Anche riguardo il proseguimento del matrimonio, l’amica di Giaele De Donà si è rivelata molto scettica: “Io non lo vedo bene il matrimonio, ci sono troppi punti interrogativi. Di certo Bradford non l’aspetterà, a lui non importa nulla del Grande Fratello Vip. Giaele una volta mi ha detto che l’unico motivo per cui lui potrebbe aspettarla è il terrore di restare da solo. Comunque sono sicura di una cosa: Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito, ma tra me e lui sceglierebbe sempre.. i soldi. Perché lei ama la bella vita. A Giaele piacciono soltanto i soldi e Bradford ne ha parecchi. Questa è la verità”.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà tradita dall’amica, “Adesso vi svelo la verità sul suo matrimonio” Fan senza parole scritto su Più Donna da Maria Costanzo.